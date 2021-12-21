Селёдка под шубой подорожала в России в среднем на 16%

Posted 21 декабря 2021, 13:33
Published 21 декабря 2021, 13:33
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
Ингредиенты для селёдки под шубой в стране в среднем подорожали на 16%. Наиболее ощутимый рост за год был на сельдь, которая подорожала на 70 рублей, пишут в издании.
Сейчас новогодний салат обойдётся россиянам в среднем в 453 рубля в расчёте на пять порций. В прошлом году стоимость угощения составляла 389 рублей.
В классический рецепт салата входит свёкла, сельдь, морковь, яйца, майонез, лук и картофель. Больше всего подорожала рыба — за год на 70 рублей. Сейчас стоимость сельди в масле составляет порядка 162 рублей.
При этом цены на овощи в среднем остались такими же, как и в прошлом году. Килограмм картофеля обойдётся в 83 рубля, 0,5 кг моркови и 0,5 кг лука — 19 и 15 рублей соответственно. Свёкла будет стоить за 1 кг 35 рублей, упаковка майонеза — 68 рублей, а десяток яиц — 71 рубль.