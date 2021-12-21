Селёдка под шубой подорожала в России в среднем на 16%

При этом цены на овощи в среднем остались такими же, как и в прошлом году. Килограмм картофеля обойдётся в 83 рубля, 0,5 кг моркови и 0,5 кг лука — 19 и 15 рублей соответственно. Свёкла будет стоить за 1 кг 35 рублей, упаковка майонеза — 68 рублей, а десяток яиц — 71 рубль.