Родители белгородских учеников решат, нужно ли в школах давать молоко и мёд

Posted 21 декабря 2021, 17:13
Published 21 декабря 2021, 17:13
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
На прямой линии 21 декабря губернатор Белгородской области напомнил, что в регионе создают стандарт школьного питания. Однако, по мнению диетологов, количество сахара в рационе превышено в два раза. Причиной этому являются молоко и мёд, который выдают ученикам.
Также проблема есть и в том, что не все дети пьют молоко. В качестве примера губернатор привёл ситуацию со своим сыном, когда он увидел у него 15 пакетов с молоком из школы. По словам чиновника, мальчик признался, что пьёт молоко не часто.
Я хочу спросить у родителей: нужна ли программа школьного молока и мёда? Мне кажется, что она нужна, но пьют ли его наши дети… Я сомневаюсь. Вячеслав Гладков
Губернатор предложил провести опрос среди родителей на тему необходимости включения в рацион школьников мёда и молока. Если законные представители учеников решат, что эти продукты — неотъемлемая часть питания, то всё оставят как прежде.
Напомним, новые стандарты питания в белгородских школах введут в 2022 году. Меню будет создано для двух возрастных групп — от семи до 11 лет и от 12 до 17 лет. Также планируется отдельный рацион для кадетских классов с учётом повышенной физической активности и для тех, кто имеет заболевания: диабет, непереносимость глютена и т. п.