bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2021, 17:13

Published 21 декабря 2021, 17:13

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

Родители белгородских учеников решат, нужно ли в школах давать молоко и мёд

21 декабря 2021, 17:13
Сюжет
Дети
По мнению диетологов, уровень сахара в рационе школьников превышен в два раза. Окончательное решение о распорядке питания детей примут родители.

На прямой линии 21 декабря губернатор Белгородской области напомнил, что в регионе создают стандарт школьного питания. Однако, по мнению диетологов, количество сахара в рационе превышено в два раза. Причиной этому являются молоко и мёд, который выдают ученикам.

Также проблема есть и в том, что не все дети пьют молоко. В качестве примера губернатор привёл ситуацию со своим сыном, когда он увидел у него 15 пакетов с молоком из школы. По словам чиновника, мальчик признался, что пьёт молоко не часто.

Я хочу спросить у родителей: нужна ли программа школьного молока и мёда? Мне кажется, что она нужна, но пьют ли его наши дети… Я сомневаюсь. Вячеслав Гладков

Губернатор предложил провести опрос среди родителей на тему необходимости включения в рацион школьников мёда и молока. Если законные представители учеников решат, что эти продукты — неотъемлемая часть питания, то всё оставят как прежде.

Напомним, новые стандарты питания в белгородских школах введут в 2022 году. Меню будет создано для двух возрастных групп — от семи до 11 лет и от 12 до 17 лет. Также планируется отдельный рацион для кадетских классов с учётом повышенной физической активности и для тех, кто имеет заболевания: диабет, непереносимость глютена и т. п.

#Новости#Общество#Белгородская область#Дети#Губернатор#Школа#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика