Родители белгородских учеников решат, нужно ли в школах давать молоко и мёд

Напомним, новые стандарты питания в белгородских школах введут в 2022 году. Меню будет создано для двух возрастных групп — от семи до 11 лет и от 12 до 17 лет. Также планируется отдельный рацион для кадетских классов с учётом повышенной физической активности и для тех, кто имеет заболевания: диабет, непереносимость глютена и т. п.