Главу администрации района назначили в Белгородской области

Главой администрации Красногвардейского района стала Анна Куташова. Депутаты муниципального совета единогласно приняли соответствующее решение. 20 декабря Анна Куташова приняла присягу и официально вступила в должность.
Анна Куташова родилась в 1962 году в Старооскольском горокруге в многодетной семье. В 1986 году окончила Белгородский государственный педагогический институт им. М. С. Ольминского по специальности «Математика». В 2007 году прошла переподготовку по профилю «Государственное и муниципальное управление» в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.
С 2001 года Анна Куташова работала в органах местного самоуправления. До возвращения в Белгородскую область возглавляла Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
До неё муниципалитет с января 2018 года возглавлял Игорь Бровченко. Он покинул пост 22 октября, причины не назывались.
Это не единственное изменение в администрациях муниципалитетов с начала года. В начале октября пост мэра Белгорода покинул Юрий Галдун. Имя нового градоначальника должны назвать 21 декабря.
В начале декабря с поста главы администрации Старооскольского горокруга ушёл Александр Сергиенко. Врио руководителя пока является бывший глава Яковлевского горокруга Андрей Чесноков. Сергиенко тем временем стал гендиректором ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и АО «Газпром газораспределение Белгород».
Обязанности главы администрации Яковлевского горокруга исполняет Олег Медведев, который до назначения работал в мэрии Белгорода.