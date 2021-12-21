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Главу администрации района назначили в Белгородской области

21 декабря 2021, 09:55
Фото: сайт администрации Красногвардейского района
Красногвардейский район теперь официально возглавляет Анна Куташова. Соответствующее решение приняли 20 декабря на заседании муниципального совета, сообщили в пресс-службе администрации района. В муниципалитете Анна Куташова работает с конца ноября, до этого она возглавляла район в Ханты-Мансийском АО.

Главой администрации Красногвардейского района стала Анна Куташова. Депутаты муниципального совета единогласно приняли соответствующее решение. 20 декабря Анна Куташова приняла присягу и официально вступила в должность.

Анна Куташова родилась в 1962 году в Старооскольском горокруге в многодетной семье. В 1986 году окончила Белгородский государственный педагогический институт им. М. С. Ольминского по специальности «Математика». В 2007 году прошла переподготовку по профилю «Государственное и муниципальное управление» в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.

С 2001 года Анна Куташова работала в органах местного самоуправления. До возвращения в Белгородскую область возглавляла Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

С 23 ноября Анна Куташова была первым замглавы администрации Красногвардейского района.

До неё муниципалитет с января 2018 года возглавлял Игорь Бровченко. Он покинул пост 22 октября, причины не назывались.

Это не единственное изменение в администрациях муниципалитетов с начала года. В начале октября пост мэра Белгорода покинул Юрий Галдун. Имя нового градоначальника должны назвать 21 декабря.

В начале декабря с поста главы администрации Старооскольского горокруга ушёл Александр Сергиенко. Врио руководителя пока является бывший глава Яковлевского горокруга Андрей Чесноков. Сергиенко тем временем стал гендиректором ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и АО «Газпром газораспределение Белгород».

Обязанности главы администрации Яковлевского горокруга исполняет Олег Медведев, который до назначения работал в мэрии Белгорода.

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