Главу администрации района назначили в Белгородской области

Анна Куташова родилась в 1962 году в Старооскольском горокруге в многодетной семье. В 1986 году окончила Белгородский государственный педагогический институт им. М. С. Ольминского по специальности «Математика». В 2007 году прошла переподготовку по профилю «Государственное и муниципальное управление» в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.