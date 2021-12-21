Гладков рассказал, почему новогодние подарки получили не все школьники

Posted 21 декабря 2021, 16:58
Published 21 декабря 2021, 16:58
Modified 1 декабря 2024, 08:12
Updated 1 декабря 2024, 08:12
Как отметил глава региона, департамент соцзащиты никогда новогодние подарки не приобретал. Это делали органы местного самоуправления и раздавали через подведомственные им учреждения. Гладков также добавил, что делать так и в текущем году им никто не запрещает.
Никаких ограничений со стороны областного правительства нет. Я благодарен главам, которые к тем подаркам, которые сейчас впервые в истории Белгородской области для детских садов и учеников начальных классов закупаются, они приобрели свои подарки. Например, глава Белгородского района закупил подарки для детей с 5-го по 11-й класс. Теоретически можно потратить и 600 млн рублей на всех пятиклассников. Потом спросят родители шестиклассников, чем отличаются их дети от пятиклассников, и так далее. Я не смогу, к сожалению, одновременно решить все вопросы. Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что помимо подарков для дошкольников и учеников младших классов, областное правительство закупило 3000 подарков для одарённых детей и детей-инвалидов.
Напомним, в Белгородской области срывались сроки вручения новогодних подарков. Причиной стали задержки со стороны поставщика.