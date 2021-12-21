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Posted 21 декабря 2021, 16:58

Published 21 декабря 2021, 16:58

Modified 1 декабря 2024, 08:12

Updated 1 декабря 2024, 08:12

Гладков рассказал, почему новогодние подарки получили не все школьники

21 декабря 2021, 16:58
Сюжет
Школьники
В ходе прямой линии у губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова поинтересовались, почему новогодние подарки вручают только школьникам младших классов и дошкольникам. Также белгородцы возмутились, что из-за губернаторских подарков они не получат лакомства от соцзащиты.

Как отметил глава региона, департамент соцзащиты никогда новогодние подарки не приобретал. Это делали органы местного самоуправления и раздавали через подведомственные им учреждения. Гладков также добавил, что делать так и в текущем году им никто не запрещает.

Никаких ограничений со стороны областного правительства нет. Я благодарен главам, которые к тем подаркам, которые сейчас впервые в истории Белгородской области для детских садов и учеников начальных классов закупаются, они приобрели свои подарки. Например, глава Белгородского района закупил подарки для детей с 5-го по 11-й класс. Теоретически можно потратить и 600 млн рублей на всех пятиклассников. Потом спросят родители шестиклассников, чем отличаются их дети от пятиклассников, и так далее. Я не смогу, к сожалению, одновременно решить все вопросы. Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что помимо подарков для дошкольников и учеников младших классов, областное правительство закупило 3000 подарков для одарённых детей и детей-инвалидов.

Напомним, в Белгородской области срывались сроки вручения новогодних подарков. Причиной стали задержки со стороны поставщика.

#Новости#Общество#Подарки#Школьники#Губернатор#Эксклюзив#Дошкольники#Вопросы
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