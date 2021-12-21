Гладков рассказал, почему новогодние подарки получили не все школьники

Никаких ограничений со стороны областного правительства нет. Я благодарен главам, которые к тем подаркам, которые сейчас впервые в истории Белгородской области для детских садов и учеников начальных классов закупаются, они приобрели свои подарки. Например, глава Белгородского района закупил подарки для детей с 5-го по 11-й класс. Теоретически можно потратить и 600 млн рублей на всех пятиклассников. Потом спросят родители шестиклассников, чем отличаются их дети от пятиклассников, и так далее. Я не смогу, к сожалению, одновременно решить все вопросы. Вячеслав Гладков