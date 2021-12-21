Где в Белгороде пройдут праздничные предновогодние концерты

С 23 декабря в Белгороде начнут проводить праздничные предновогодние концерты. Первый состоится на улице Мокроусова в районе лицея № 10.
Остальные запланированы на Крейде, улицах 5 Августа, Орлова, 50-летия Белгородской области, Щорса, Губкина, бульварах Юности и 1-го Салюта, проспекте Богдана Хмельницкого и по другим адресам. Адреса и время указаны в карточках.
Перед белгородцами выступят представители детских музыкальных и музыкально-хоровой школы, Дома офицеров, Центра досуга, центра «Сокол» и ДК «Энергомаш».