Где в Белгороде пройдут праздничные предновогодние концерты

Серия концертов начнётся уже 23 декабря. Пройдут они в разных районах, в каких именно — можно узнать из карточек городской администрации.

С 23 декабря в Белгороде начнут проводить праздничные предновогодние концерты. Первый состоится на улице Мокроусова в районе лицея № 10. Остальные запланированы на Крейде, улицах 5 Августа, Орлова, 50-летия Белгородской области, Щорса, Губкина, бульварах Юности и 1-го Салюта, проспекте Богдана Хмельницкого и по другим адресам. Адреса и время указаны в карточках. Перед белгородцами выступят представители детских музыкальных и музыкально-хоровой школы, Дома офицеров, Центра досуга, центра «Сокол» и ДК «Энергомаш». Материалы по теме Праздник к нам приходит: кто подарит Новый год белгородцам Сколько детей встретят Новый год в областной больнице