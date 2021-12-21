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Где в Белгороде пройдут праздничные предновогодние концерты

21 декабря 2021, 11:06
Фото: ИА «Бел.Ру»
Серия концертов начнётся уже 23 декабря. Пройдут они в разных районах, в каких именно — можно узнать из карточек городской администрации.

С 23 декабря в Белгороде начнут проводить праздничные предновогодние концерты. Первый состоится на улице Мокроусова в районе лицея № 10.

Остальные запланированы на Крейде, улицах 5 Августа, Орлова, 50-летия Белгородской области, Щорса, Губкина, бульварах Юности и 1-го Салюта, проспекте Богдана Хмельницкого и по другим адресам. Адреса и время указаны в карточках.

Перед белгородцами выступят представители детских музыкальных и музыкально-хоровой школы, Дома офицеров, Центра досуга, центра «Сокол» и ДК «Энергомаш».

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