Знатоки «Своей игры» на НТВ не смогли правильно ответить на вопрос о Белгороде

Вопрос звучал так: «В августе 2019 года в Белгороде впервые в России появился летний кинотеатр, где экран и зрительный зал разделяло именно это».
Одна из участниц предположила, что это сетка. Её соперник предложил другой вариант — оркестровая яма.
Оба игрока дали неверный ответ. На самом деле речь шла о реке.
В августе 2019 года на набережной Везёлки в парке Победы организовали кинотеатр: на одном берегу был большой экран, а на другом располагались зрители. Кинопоказы в течение лета здесь устраивали часто. Кроме этого, на набережной проходил Всемирный фестиваль уличного кино, в рамках которого белгородцы могли оценить короткометражки молодых авторов.
Напомним, что в 2018 году белгородец Дмитрий Богданов стал победителем одного из выпусков «Своей игры».
Ранее знатоки игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале не смогли правильно ответить на вопрос белгородца, который загадал армянскую загадку: «Конь ускакал — седло осталось». Знатоки предположили, что речь шла о радуге. Однако правильный ответ — река и мост. У знатоков удалось выиграть и жительнице посёлка Ровеньки.