Знатоки «Своей игры» на НТВ не смогли правильно ответить на вопрос о Белгороде

В августе 2019 года на набережной Везёлки в парке Победы организовали кинотеатр: на одном берегу был большой экран, а на другом располагались зрители. Кинопоказы в течение лета здесь устраивали часто. Кроме этого, на набережной проходил Всемирный фестиваль уличного кино, в рамках которого белгородцы могли оценить короткометражки молодых авторов.