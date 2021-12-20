В Белгородскую область привезли тысячи опасных саженцев из Польши

В ходе проверки ведомство установило факт нарушения ввоза импортируемой продукции со стороны сельскохозяйственного кооператива «Авангард». Предприятие приобрело посадочный материал из Польши.
Обнаружили специалисты порядка 61 тыс. саженцев яблонь. На них отсутствовали необходимые документы, которые бы установили их посадочные и сортовые качества.
Также импорт осуществлялся без предписанной по закону информации на этикетке. За покупку неизвестных саженцев яблонь компанию приговорили к административному штрафу.