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В Белгородской области отменят QR-коды в торговых центрах

20 декабря 2021, 05:35
Фото: Бел.Ру
Также ряд ограничений снимут в заведениях общественного питания. Масочный режим продолжит действовать, сообщил губернатор.

В Белгородской области снимут часть ограничений. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети, в регионе не будут продлевать работу системы QR-кодов в торговых центрах.

Послабления коснутся ресторанов и кафе. Однако, что именно изменится в их работе, Гладков не уточнил. Масочный режим в Белгородской области всё ещё будет действовать.

Ограничения в регионе сняли благодаря улучшению ситуации с ковидом. По данным губернатора, количество выздоравливающих превышает число заболевающих.

Напомним, режим предъявления QR-кодов при входе в торговые центры в Белгородской области ввели 8 ноября. С тех пор ограничение не раз продлевали.

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#Новости#Коронавирус#Вячеслав Гладков#Сертификат#Торговые центры#Вакцинация#Губернатор#Общество
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