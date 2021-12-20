В Белгородской области отменят QR-коды в торговых центрах

В Белгородской области снимут часть ограничений. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети, в регионе не будут продлевать работу системы QR-кодов в торговых центрах.
Послабления коснутся ресторанов и кафе. Однако, что именно изменится в их работе, Гладков не уточнил. Масочный режим в Белгородской области всё ещё будет действовать.
Ограничения в регионе сняли благодаря улучшению ситуации с ковидом. По данным губернатора, количество выздоравливающих превышает число заболевающих.
Напомним, режим предъявления QR-кодов при входе в торговые центры в Белгородской области ввели 8 ноября. С тех пор ограничение не раз продлевали.