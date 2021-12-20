В Белгороде в детской областной больнице пройдёт фестиваль «Новогодние чудеса»

В областном правительстве прошёл брифинг, на котором рассказали о проведении праздничного фестиваля в больнице. Впервые в этом году в Белгородской области пройдёт фестиваль «Новогодние чудеса» для детей, которые лежат в детской областной больнице. Праздник организовали для тех, кто не сможет встретить праздники с семьёй.
Ранее фестиваль проводился только в Москве, в этом году по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова праздник проведут в регионе. Праздничные мероприятия будут проходить с 25 декабря по 7 января.
Самая масштабная часть фестиваля состоится в главном корпусе на улице Губкина, 44. Остальные корпуса также украсили, в них тоже проведут новогоднюю программу. Как отметила главврач детской областной больницы Ирина Кизилова, сотрудники учреждения рады возможности проведения масштабного мероприятия для детей.
«Мы надеемся, что этот проект принесёт много радости и будет способствовать выздоровлению детей», — Ирина Кизилова, главный врач детской областной больницы.
Кроме того, сотрудники медучреждения надеются, что фестиваль станет для них доброй традицией. Эмоциональное состояние детей повлияет на процесс выздоровления, считает медик.
На текущий момент ведутся работы по оформлению прилегающей территории и общественных мест в больнице. На улице для детей сделают новогодний городок, который будет виден из окна, а внутри украсят входы и актовый зал, где пройдут праздничные мероприятия.