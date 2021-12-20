В Белгороде в детской областной больнице пройдёт фестиваль «Новогодние чудеса»

В областном правительстве прошёл брифинг, на котором рассказали о проведении праздничного фестиваля в больнице. Впервые в этом году в Белгородской области пройдёт фестиваль «Новогодние чудеса» для детей, которые лежат в детской областной больнице. Праздник организовали для тех, кто не сможет встретить праздники с семьёй.