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В Белгороде прошли соревнования по забегам с хаски

20 декабря 2021, 07:08
Фото: телеграм-канал "Мэрия Белгорода"
В парке Ленина прошёл забег «Хаски-Trail». Собаки преодолевали закольцованную трассу дистанцией в 380 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мэрия Белгорода».

20 декабря в областном центре в парке Ленина в забеге соревновались хаски и маламуты. Участников наградили памятными подарками, а победителям вручили и медали.

Участие в соревнованиях приняли более 40 белгородцев. Собаки показали отличные результаты — победителей разделяли доли секунд. Призовые места распределялись между мужчинами и женщинами отдельно.

Чемпионами среди мужчин стали Роман Пчёлкин, Александр Литвиненко, Владимир Черкашин и Антон Александров. Победительницами же забега стали Екатерина Рудакова, Анжела Кван, Варвара Черкашина и Анастасия Ченяева.

Принимали участие в мероприятии и дети — они отправились с собаками в мини-походы дистанцией в 1 км. Те же, кто пришёл без питомца, гуляли с собаками из клуба активного отдыха «Хаски Белогорья».

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