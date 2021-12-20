В Белгороде прошли соревнования по забегам с хаски

20 декабря в областном центре в парке Ленина в забеге соревновались хаски и маламуты. Участников наградили памятными подарками, а победителям вручили и медали.
Участие в соревнованиях приняли более 40 белгородцев. Собаки показали отличные результаты — победителей разделяли доли секунд. Призовые места распределялись между мужчинами и женщинами отдельно.
Чемпионами среди мужчин стали Роман Пчёлкин, Александр Литвиненко, Владимир Черкашин и Антон Александров. Победительницами же забега стали Екатерина Рудакова, Анжела Кван, Варвара Черкашина и Анастасия Ченяева.
Принимали участие в мероприятии и дети — они отправились с собаками в мини-походы дистанцией в 1 км. Те же, кто пришёл без питомца, гуляли с собаками из клуба активного отдыха «Хаски Белогорья».