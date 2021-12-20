У белгородца арестовали авто из-за 150 штрафов ГИБДД за нарушения в Москве

30-летний житель Белгорода во время поездок по Москве и Московской области заработал 150 штрафов. Он превышал скорость (ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ), нарушал правила расположения транспорта на дороге (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ), не соблюдал требования, предписанные знаками или разметкой (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ). В общей сложности мужчина должен был заплатить по штрафам более 125 тыс. рублей.
Белгородец не торопился погашать задолженность, в связи с чем приставам пришлось арестовать его автомобиль Daewoo Nexia. Ограничение сработало: в тот же день мужчина уплатил все штрафы.
Ещё одному белгородцу ранее пришлось заплатить 34 штрафа ГИБДД после того, как приставы арестовали его Hyundai. Другой житель региона попытался спрятать свой арестованный Mersedes от сотрудников УФССП, но не получилось: когда иномарку нашли, мужчине выписали дополнительно штраф на 2,5 тыс. рублей.