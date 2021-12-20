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У белгородца арестовали авто из-за 150 штрафов ГИБДД за нарушения в Москве

20 декабря 2021, 11:12
Фото: УФССП России по Белгородской области
Мужчина нарушил правила дорожного движения, будучи в Москве и Московской области. Всего он насобирал 150 штрафов на 125 тыс. рублей. Погашать их белгородец не спешил, из-за чего приставам пришлось арестовать его автомобиль, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

30-летний житель Белгорода во время поездок по Москве и Московской области заработал 150 штрафов. Он превышал скорость (ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ), нарушал правила расположения транспорта на дороге (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ), не соблюдал требования, предписанные знаками или разметкой (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ). В общей сложности мужчина должен был заплатить по штрафам более 125 тыс. рублей.

Белгородец не торопился погашать задолженность, в связи с чем приставам пришлось арестовать его автомобиль Daewoo Nexia. Ограничение сработало: в тот же день мужчина уплатил все штрафы.

Ещё одному белгородцу ранее пришлось заплатить 34 штрафа ГИБДД после того, как приставы арестовали его Hyundai. Другой житель региона попытался спрятать свой арестованный Mersedes от сотрудников УФССП, но не получилось: когда иномарку нашли, мужчине выписали дополнительно штраф на 2,5 тыс. рублей.

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