У белгородца арестовали авто из-за 150 штрафов ГИБДД за нарушения в Москве

30-летний житель Белгорода во время поездок по Москве и Московской области заработал 150 штрафов. Он превышал скорость (ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ), нарушал правила расположения транспорта на дороге (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ), не соблюдал требования, предписанные знаками или разметкой (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ). В общей сложности мужчина должен был заплатить по штрафам более 125 тыс. рублей.