Срок сдачи инфекционного центра под Белгородом перенесли на 15 января

По словам чиновника, на это есть несколько причин. В их числе сложности с поставками материалов и оборудования в конце года, а также погодные условия. Позволяет сдвинуть сроки и улучшившаяся эпидобстановка. За счёт этого строители смогут сделать упор на качестве работ, отметил Базаров.