Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Срок сдачи инфекционного центра под Белгородом перенесли на 15 января

20 декабря 2021, 06:05
Фото: из личной страницы Владимира Базарова во "ВКонтакте"
Причинами этому стали проблемы с поставками материалов для строительства, а также погодные условия, сообщил глава регионального депстроя в соцсети. В правительстве отмечают, что лицензирование медучреждения начнётся до конца года.

Глава департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров на своей странице в соцсети сообщил, что срок сдачи быстровозводимого инфекционного центра в Яковлевском горокруге перенесли на 15 января.

По словам чиновника, на это есть несколько причин. В их числе сложности с поставками материалов и оборудования в конце года, а также погодные условия. Позволяет сдвинуть сроки и улучшившаяся эпидобстановка. За счёт этого строители смогут сделать упор на качестве работ, отметил Базаров.

Сейчас на объекте ежедневно трудятся 370 человек, а также ещё 160 строителей возводят инфекционный центр в ночную смену. Работу на объекте приостановят только 31 декабря и 1 января.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, через 10 дней госпиталь подключат к отоплению. Также до конца следующей недели там смонтируют все панели, двери и окна.

К концу декабря вовсю будет идти внутренняя отделка. К этому времени запустится котельная, рабочие проложат коммуникации и построят временные дороги вокруг центра. До конца января будут оборудованы подходы к каждому входу с бордюрами. Вячеслав Гладков

Также губернатор добавил, что сроки переносят из-за того, что существующий проект адаптировали под требования белгородских медиков на 70%. По сути, строители возводят абсолютно новый инфекционный центр.

В пресс-службе регионального правительства отмечают, что лицензирование медучреждения начнётся до конца года.

Материалы по теме
Депздрав: 3,5% вакцинированных белгородцев заболели коронавирусомКакие белгородские ковид-госпитали закроют после открытия инфекционных центровВ быстровозводимые белгородские инфекционные центры закупили медицинское оборудование
#Новости#Владимир Базаров#Белгородская область#Госпиталь#Губернатор#Вячеслав Гладков#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46