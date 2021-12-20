Срок сдачи инфекционного центра под Белгородом перенесли на 15 января

Глава департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров на своей странице в соцсети сообщил, что срок сдачи быстровозводимого инфекционного центра в Яковлевском горокруге перенесли на 15 января.
По словам чиновника, на это есть несколько причин. В их числе сложности с поставками материалов и оборудования в конце года, а также погодные условия. Позволяет сдвинуть сроки и улучшившаяся эпидобстановка. За счёт этого строители смогут сделать упор на качестве работ, отметил Базаров.
Сейчас на объекте ежедневно трудятся 370 человек, а также ещё 160 строителей возводят инфекционный центр в ночную смену. Работу на объекте приостановят только 31 декабря и 1 января.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, через 10 дней госпиталь подключат к отоплению. Также до конца следующей недели там смонтируют все панели, двери и окна.
К концу декабря вовсю будет идти внутренняя отделка. К этому времени запустится котельная, рабочие проложат коммуникации и построят временные дороги вокруг центра. До конца января будут оборудованы подходы к каждому входу с бордюрами. Вячеслав Гладков
Также губернатор добавил, что сроки переносят из-за того, что существующий проект адаптировали под требования белгородских медиков на 70%. По сути, строители возводят абсолютно новый инфекционный центр.
В пресс-службе регионального правительства отмечают, что лицензирование медучреждения начнётся до конца года.