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Снег с улиц Белгорода обещают убрать до конца сегодняшнего дня

20 декабря 2021, 12:23
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Об этом рассказал гендиректор Белгорблагоустройства Сергей Шиянов, сообщили в мэрии 20 декабря. За вчерашний день вывезли более 350 кубов снега. Сегодня для уборки последствий снегопада задействовали 296 человек.

В Белгороде 20 декабря, судя по прогнозу синоптиков, в течение дня будет идти снег. В городе его убирают 296 человек — вручную или с помощью коммунальной техники. Рабочие чистят тротуары, в труднодоступных переулках используют малогабаритную технику. По словам гендиректора Белгорблагоустройства Сергея Шиянова, порядок в городе могут навести уже до конца сегодняшнего дня.

Сильный снегопад был и накануне, 19 декабря. С его последствиями разбирались 114 человек, задействовали более 100 машин. Всего вывезли за вчерашний день более 350 кубов снега.

Жалоб от горожан на уборку снега не поступало. Как сообщили в мэрии, всего в горадминистрацию передали 14 обращений из ЕДДС, ГИБДД и от белгородцев, но их быстро отработали.

Позже первый заместитель мэра Белгорода Антон Иванов попросил горожан не оставлять машины у остановок - это сильно мешает уборке снега.

Если возникнут вопросы по качеству уборки, звонить можно по номерам +7 (4722) 27 02 91 или 112, а также в управляющие компании.

Напомним, что на прошлой неделе районам и горокругам Белгородской области передали 251 единицу коммунальной техники. Всего для региона закупили 1,2 тыс. машин.

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