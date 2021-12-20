Снег с улиц Белгорода обещают убрать до конца сегодняшнего дня

В Белгороде 20 декабря, судя по прогнозу синоптиков, в течение дня будет идти снег. В городе его убирают 296 человек — вручную или с помощью коммунальной техники. Рабочие чистят тротуары, в труднодоступных переулках используют малогабаритную технику. По словам гендиректора Белгорблагоустройства Сергея Шиянова, порядок в городе могут навести уже до конца сегодняшнего дня.