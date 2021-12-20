Снег с улиц Белгорода обещают убрать до конца сегодняшнего дня

В Белгороде 20 декабря, судя по прогнозу синоптиков, в течение дня будет идти снег. В городе его убирают 296 человек — вручную или с помощью коммунальной техники. Рабочие чистят тротуары, в труднодоступных переулках используют малогабаритную технику. По словам гендиректора Белгорблагоустройства Сергея Шиянова, порядок в городе могут навести уже до конца сегодняшнего дня.
Сильный снегопад был и накануне, 19 декабря. С его последствиями разбирались 114 человек, задействовали более 100 машин. Всего вывезли за вчерашний день более 350 кубов снега.
Жалоб от горожан на уборку снега не поступало. Как сообщили в мэрии, всего в горадминистрацию передали 14 обращений из ЕДДС, ГИБДД и от белгородцев, но их быстро отработали.
Позже первый заместитель мэра Белгорода Антон Иванов попросил горожан не оставлять машины у остановок - это сильно мешает уборке снега.
Если возникнут вопросы по качеству уборки, звонить можно по номерам +7 (4722) 27 02 91 или 112, а также в управляющие компании.
Напомним, что на прошлой неделе районам и горокругам Белгородской области передали 251 единицу коммунальной техники. Всего для региона закупили 1,2 тыс. машин.