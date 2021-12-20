Проехавший в автобусе голым парень рассказал подробности о поступке

По словам задержанного, предполагалось, что его не найдут, поскольку лицо было закрыто балаклавой. Молодой человек сказал, что такое правонарушение совершил впервые. Также, по его словам, в автобусе находились пять человек и смотрели они в сторону водителя. Мужчина рассказал, что был абсолютно трезвый, а интимные места он прикрыл.