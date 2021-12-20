Проехавший в автобусе голым парень рассказал подробности о поступке

О случившемся в дежурную часть сообщил водитель. Несмотря на то, что нарушитель был в балаклаве, правоохранители всё-таки установили его личность.
30-летний мужчина объяснил причины своего поступка. Он заключил пари с коллегами. По условиям спора, проигравший должен был раздетым проехать на автобусе несколько остановок.
По словам задержанного, предполагалось, что его не найдут, поскольку лицо было закрыто балаклавой. Молодой человек сказал, что такое правонарушение совершил впервые. Также, по его словам, в автобусе находились пять человек и смотрели они в сторону водителя. Мужчина рассказал, что был абсолютно трезвый, а интимные места он прикрыл.
Нарушитель спор проиграл, поэтому 13 декабря зашёл в автобус вместе со своим оппонентом, разделся и проехал несколько остановок. После этого мужчина оделся и попытался выйти. Уйти ему удалось до приезда полиции.
17 декабря жителя Белгорода задержали правоохранители. По решению суда ему назначили 12 суток ареста. Не избежал наказания и приятель нарушителя. Он понесёт административную ответственность за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности.