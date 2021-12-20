Летние поезда соединят Белгород с курортами Краснодарского края и Ставрополья

С 30 мая по 31 августа назначен ещё один поезд из Белгорода в Анапу и Новороссийск. Ездить составы должен ежедневно, а маршрут будет меняться по чётным и нечётным дням. Отправление назначено на 6:15 из Белгорода. Сами составы будут ехать через Старый Оскол и позже прибывать в Воронеж, где будут прицепляться к основным составам, едущим до курорта.