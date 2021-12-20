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Posted 20 декабря 2021, 08:20

Published 20 декабря 2021, 08:20

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Летние поезда соединят Белгород с курортами Краснодарского края и Ставрополья

20 декабря 2021, 08:20
Сюжет
Новости Белгорода
Курсировать поезда будут летом. Расписание на следующий год опубликовали в РЖД. Об этом сообщает Go31.ru.

С 13 декабря в РЖД действует новый график поездок. На лето назначены поезда из Белгорода до побережья Чёрного моря и Минвод, пишут в издании.

С 30 мая по 29 августа будет ездить поезд № 548 из Белгорода до Олимпийского парка. Из областного центра он выезжает в 23:59 и прибывает через полтора дня в 15:45. Останавливаться состав будет в Губкине, Старом Осколе, Чернянке, Волоконовке, Новом Осколе, Валуйках и Алексеевке.

С 30 мая по 31 августа назначен ещё один поезд из Белгорода в Анапу и Новороссийск. Ездить составы должен ежедневно, а маршрут будет меняться по чётным и нечётным дням. Отправление назначено на 6:15 из Белгорода. Сами составы будут ехать через Старый Оскол и позже прибывать в Воронеж, где будут прицепляться к основным составам, едущим до курорта.

Кроме того, появилась информация о поезде № 287/288 Белгород — Кисловодск. Его запуск подтвердил и глава белгородского депстроя Владимир Базаров. Расписание поезда пока не публиковалось. Впервые поезд по этому маршруту запустили этим летом в июне, ездить он должен был в течение трёх месяцев. Отменили поезд уже в конце июля.

Также пока нет расписания поезда, следующего из Белгорода в Крым. По заявлениям губернатора Вячеслава Гладкова, его планируют запустить в мае 2022 года. Предварительно это будет группа прицепных вагонов, которые будут присоединять в Курске к поезду Смоленск — Симферополь.

#Новости#Город#Новости Белгорода#Поезда#Краснодарский край#Курорты#Ставрополье
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