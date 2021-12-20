Гладков объяснил, где перестанет работать система QR-кодов в Белгородской области

Posted 20 декабря 2021, 10:56
Published 20 декабря 2021, 10:56
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, с 21 декабря в Белгородской области отменят режим пропуска по QR-кодам в торговых центрах, кафе, ресторанах, кинотеатрах, театрах и музеях.
Контроль за соблюдением масочного режима в регионе, наоборот, собрались усилить. Соответствующее поручение Гладков дал главам муниципалитетов и секретарю Совета безопасности Белгородской области Олегу Мантулину.
Поводом для послабления ограничений стало улучшение ситуации с заболеваемостью. По данным чиновника, в регионе удалось снизить количество ковидных коек с 3606 до 1900. При этом около 500 коек остаются свободными, заявил Гладков.
Также в Белгородской области снизилась летальность, а ежедневный прирост заболевших не превышает число выздоравливающих пациентов.
Довольны чиновники и уровнем вакцинации. Так, по состоянию на 20 декабря получили один компонент вакцины более 1 млн белгородцев. Завершили курс вакцинации более 900 тысяч человек.
В прошлом году нам удалось не допустить ухудшения даже в сезон гриппа, который начинается во второй половине февраля. У нас наложения ковида на грипп не произошло. Вячеслав Гладков