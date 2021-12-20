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Для посещения главного катка Белгорода нужно получить билет

20 декабря 2021, 14:50
Фото: страница Антона Иванова в соцсети
Бесплатный билет можно приобрести онлайн или в кассе в порядке живой очереди. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мэрия Белгорода».

С начала работы каток на Соборной площади уже успели посетить более 3 тыс. белгородцев. Возникла необходимость покупки билетов в связи с ограниченным количеством мест.

Всего доступно 60 билетов на сеанс. Приобрести их можно онлайн или в кассе катка в порядке живой очереди. При этом прийти нужно заранее — за 15 минут до сеанса неактивированные билеты из онлайн-записи автоматически попадут в живую очередь.

Напомним, в мэрии сообщили, что каток будет работать до 1 марта. Объект может функционировать и поддерживать в хорошем состоянии лёд даже при +15 градусах тепла на улице.

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