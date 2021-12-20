Для посещения главного катка Белгорода нужно получить билет

С начала работы каток на Соборной площади уже успели посетить более 3 тыс. белгородцев. Возникла необходимость покупки билетов в связи с ограниченным количеством мест.
Всего доступно 60 билетов на сеанс. Приобрести их можно онлайн или в кассе катка в порядке живой очереди. При этом прийти нужно заранее — за 15 минут до сеанса неактивированные билеты из онлайн-записи автоматически попадут в живую очередь.
Напомним, в мэрии сообщили, что каток будет работать до 1 марта. Объект может функционировать и поддерживать в хорошем состоянии лёд даже при +15 градусах тепла на улице.