Белгородец зарезал мужчину и позвонил в скорую и ритуальное бюро

Следственный отдел возбудил уголовное дело против 49-летнего жителя Старого Оскола. Мужчину подозревают в совершении убийства своего знакомого.
18 декабря в Старом Осколе в одной из квартир нашли тело хозяина со следами насильственной смерти. В кратчайшие сроки правоохранители установили личность причастного к преступлению.
Как установили следователи, между злоумышленником и хозяином произошёл конфликт. У подозреваемого был с собой нож, и мужчина напал на обидчика, ударив последнего лезвием в грудь несколько раз.
В результате 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия от кровопотери. Подозреваемый сообщил о гибели мужчины в скорую и ритуальную службу.
Белгородцу предъявили обвинения в убийстве. Ему грозит до 15 лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.