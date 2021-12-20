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Белгородец зарезал мужчину и позвонил в скорую и ритуальное бюро

20 декабря 2021, 12:26
Фото: Бел.Ру
Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс товарищу несколько ударов ножом в грудь, сообщает региональный следком.

Следственный отдел возбудил уголовное дело против 49-летнего жителя Старого Оскола. Мужчину подозревают в совершении убийства своего знакомого.

18 декабря в Старом Осколе в одной из квартир нашли тело хозяина со следами насильственной смерти. В кратчайшие сроки правоохранители установили личность причастного к преступлению.

Как установили следователи, между злоумышленником и хозяином произошёл конфликт. У подозреваемого был с собой нож, и мужчина напал на обидчика, ударив последнего лезвием в грудь несколько раз.

В результате 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия от кровопотери. Подозреваемый сообщил о гибели мужчины в скорую и ритуальную службу.

Белгородцу предъявили обвинения в убийстве. Ему грозит до 15 лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.

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