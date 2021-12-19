Футболисты белгородского «Салюта» провалились на турнире памяти Чефранова

В соревновании принимают участие восемь команд из Белгорода, Майского, Чернянки и Липецка. Одним из фаворитов турнира считался «Энергомаш», в состав которого вошли девять игроков «Салюта»: Александр Агеев, Денис Дёгтев, Денис Жилмостных, Андрей Ивантеев, Александр Канищев, Владислав Корнеев, Артём Малахов, Владимир Мастеров и Артём Цыгулёв. Кроме того, команду усилили бывшие игроки белгородского клуба: Кирилл Бурыкин из саратовского «Сокола», Александр Носов из СКА (Хабаровск), Артём Самсонов из «Торпедо» (Москва) и Артём Семейкин из томской «Томи».