Футболисты белгородского «Салюта» провалились на турнире памяти Чефранова

С 17 по 19 декабря в Белгороде проходит ежегодный турнир памяти директора завода «Энергомаш» Бориса Чефранова.
В соревновании принимают участие восемь команд из Белгорода, Майского, Чернянки и Липецка. Одним из фаворитов турнира считался «Энергомаш», в состав которого вошли девять игроков «Салюта»: Александр Агеев, Денис Дёгтев, Денис Жилмостных, Андрей Ивантеев, Александр Канищев, Владислав Корнеев, Артём Малахов, Владимир Мастеров и Артём Цыгулёв. Кроме того, команду усилили бывшие игроки белгородского клуба: Кирилл Бурыкин из саратовского «Сокола», Александр Носов из СКА (Хабаровск), Артём Самсонов из «Торпедо» (Москва) и Артём Семейкин из томской «Томи».
Звёздный состав не помог «Энергомашу» выступить успешно. В первый игровой день профессиональные футболисты разгромили команду БелГАУ со счётом 5:1. Голы забили Ивантеев, Агеев, Малахов, Семейкин и Носов.
А вот второй день закончился для команды двумя поражениями. В первом матче «Энергомаш» уступил со счётом 3:5 «Городскому такси», а в заключительной игре группового этапа был слабее «Аллнекса» — 1:4.
Команда заняла с тремя очками третье место в группе Б и завершила выступление на турнире.