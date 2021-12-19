Дебоширившего в самолёте из Стокгольма белгородца наказали обязательными работами

Сюжет Суд

Прилетевший из Стокгольма в Москву мужчина во время рулёжки после посадки разбил внутреннее пластиковое стекло и повредил руку, сообщили в ТАСС со ссылкой на СУ на транспорте СК России.

Происшествие случилось 7 ноября. Один из пассажиров прилетевшего в Москву из Стокгольма самолёта после посадки стал ругаться, кричать, бить по креслам и иллюминатору. Он разбил пластиковое внутреннее окно и поранил руку. Дебоширом оказался 41-летний житель Белгорода. Мужчина был пьян. Его обвинили в мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что суд назначил мужчине наказание в виде 30 часов обязательных работ.