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Posted 19 декабря 2021, 10:10

Published 19 декабря 2021, 10:10

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Дебоширившего в самолёте из Стокгольма белгородца наказали обязательными работами

19 декабря 2021, 10:10
Сюжет
Суд
Прилетевший из Стокгольма в Москву мужчина во время рулёжки после посадки разбил внутреннее пластиковое стекло и повредил руку, сообщили в ТАСС со ссылкой на СУ на транспорте СК России.

Происшествие случилось 7 ноября. Один из пассажиров прилетевшего в Москву из Стокгольма самолёта после посадки стал ругаться, кричать, бить по креслам и иллюминатору. Он разбил пластиковое внутреннее окно и поранил руку.

Дебоширом оказался 41-летний житель Белгорода. Мужчина был пьян. Его обвинили в мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что суд назначил мужчине наказание в виде 30 часов обязательных работ.

#Новости#Общество#Белгородец#Суд#Новости Белгорода#Обязательные работы#Самолёт
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