Дебоширившего в самолёте из Стокгольма белгородца наказали обязательными работами

Posted 19 декабря 2021, 10:10
Published 19 декабря 2021, 10:10
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
Происшествие случилось 7 ноября. Один из пассажиров прилетевшего в Москву из Стокгольма самолёта после посадки стал ругаться, кричать, бить по креслам и иллюминатору. Он разбил пластиковое внутреннее окно и поранил руку.
Дебоширом оказался 41-летний житель Белгорода. Мужчина был пьян. Его обвинили в мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что суд назначил мужчине наказание в виде 30 часов обязательных работ.