В Белгородской области от коронавируса умерло шесть человек

В оперштабе Белгородской области сообщили статистику по количеству инфицированных, выздоровевших и умерших от коронавируса жителей региона. С начала пандемии болезнь диагностировали у 78 609 человек. За сутки заболели ещё 239 белгородцев. Не справились с болезнью шесть человек.

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