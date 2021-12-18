В Белгородской области от коронавируса умерло шесть человек

По официальным данным, за сутки в статистику заболевших коронавирусом попало 293 человека. Всего с начала пандемии заболели 78 609 белгородцев. Наибольший суточный прирост зафиксировали в Белгороде — 142 человека. Ещё 58 инфицировались в Старооскольском горокруге. А в Губкинском горокруге заразились 17 жителей.
В статистику умерших попали ещё шесть человек. По информации регионального департамента здравоохранения, скончались:
Всего с начала пандемии не справились с болезнью 1666 жителей региона. Выздороветь удалось 67 454 пациентам. За сутки статистика пополнилась на 652 человека.
В настоящее время в стационарах области находятся 1687 человек. Из них 58 пациентов в тяжёлом состоянии. Их подключили к аппаратам ИВЛ.