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В Белгородской области от коронавируса умерло шесть человек

18 декабря 2021, 07:27
Фото: pixabay.com
В оперштабе Белгородской области сообщили статистику по количеству инфицированных, выздоровевших и умерших от коронавируса жителей региона. С начала пандемии болезнь диагностировали у 78 609 человек. За сутки заболели ещё 239 белгородцев. Не справились с болезнью шесть человек.

По официальным данным, за сутки в статистику заболевших коронавирусом попало 293 человека. Всего с начала пандемии заболели 78 609 белгородцев. Наибольший суточный прирост зафиксировали в Белгороде — 142 человека. Ещё 58 инфицировались в Старооскольском горокруге. А в Губкинском горокруге заразились 17 жителей.

Фото: правительство Белгородской области

В статистику умерших попали ещё шесть человек. По информации регионального департамента здравоохранения, скончались:

  • жительница Белгорода 1939 года рождения (горбольница № 2);
  • житель Белгородского района 1968 года рождения (горбольница № 2);
  • житель Корочанского района 1965 года рождения (горбольница № 2);
  • жительница Белгорода 1953 года рождения (Борисовская ЦРБ);
  • жительница Старооскольского горокруга 1936 года рождения (Старооскольская окружная больница);
  • жительница Новооскольского горокруга 1950 года рождения (Старооскольская окружная больница).

Всего с начала пандемии не справились с болезнью 1666 жителей региона. Выздороветь удалось 67 454 пациентам. За сутки статистика пополнилась на 652 человека.

Фото: правительство Белгородской области

В настоящее время в стационарах области находятся 1687 человек. Из них 58 пациентов в тяжёлом состоянии. Их подключили к аппаратам ИВЛ.

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