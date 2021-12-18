В Белгороде обновят парк, а регион накроет метель

В правительстве Белгородской области рассмотрели концепцию обновлённого парка за музеем-диорамой в областном центре. Разработчики планируют создать в парке интерактивное пространство с многоуровневыми ландшафтными решениями, зонированием и современными общественными пространствами. Также там появятся детские игровые площадки, места отдыха и иммерсивный кинотеатр. В проекте акцент сделали на создании водно-зелёного каркаса. В ландшафт парка будут интегрированы участки водной глади, искусственный туман, каскадные и струйные водопады и даже амфитеатр на набережной реки Везёлки. Концепцию обсудят с белгородцами.