В Белгороде обновят парк, а регион накроет метель

В правительстве Белгородской области рассмотрели концепцию обновлённого парка за музеем-диорамой в областном центре. Разработчики планируют создать в парке интерактивное пространство с многоуровневыми ландшафтными решениями, зонированием и современными общественными пространствами. Также там появятся детские игровые площадки, места отдыха и иммерсивный кинотеатр. В проекте акцент сделали на создании водно-зелёного каркаса. В ландшафт парка будут интегрированы участки водной глади, искусственный туман, каскадные и струйные водопады и даже амфитеатр на набережной реки Везёлки. Концепцию обсудят с белгородцами.
По мнению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, профессиональное выгорание белгородских врачей — это очень серьёзная проблема. Медики уже почти два года ежедневно сталкиваются с высокой нагрузкой. Поэтому областное правительство принимает необходимые системные меры. Речь идёт о борьбе с нехваткой кадров, повышении зарплат и закупке нового оборудования. Также власти приступают к разработке соответствующего проекта при поддержке экспертов Минздрава.
19 декабря Белгородскую область накроет метель. По прогнозам синоптиков, в регионе будет облачно. Ночью ожидается небольшой, а в некоторых районах умеренный снег. Днём непогода усилится — начнётся сильный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Его порывы могут достигнуть 15–20 м/с. Ночью температура воздуха ночью опустится до -6 градусов мороза. Днём будет теплее — от -4˚С до +1˚С.