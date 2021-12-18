Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде обновят парк, а регион накроет метель

18 декабря 2021, 16:00
Фото: ИА "Бел.Ру"
В субботу, 18 декабря, белгородцы обсуждали обновление парка за музеем-диорамой в Белгороде, грядущую непогоду и профессиональное выгорание медиков. Подробнее — в материале ИА «Бел.Ру».

Новый парк

В правительстве Белгородской области рассмотрели концепцию обновлённого парка за музеем-диорамой в областном центре. Разработчики планируют создать в парке интерактивное пространство с многоуровневыми ландшафтными решениями, зонированием и современными общественными пространствами. Также там появятся детские игровые площадки, места отдыха и иммерсивный кинотеатр. В проекте акцент сделали на создании водно-зелёного каркаса. В ландшафт парка будут интегрированы участки водной глади, искусственный туман, каскадные и струйные водопады и даже амфитеатр на набережной реки Везёлки. Концепцию обсудят с белгородцами.

Выгорания не будет

По мнению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, профессиональное выгорание белгородских врачей — это очень серьёзная проблема. Медики уже почти два года ежедневно сталкиваются с высокой нагрузкой. Поэтому областное правительство принимает необходимые системные меры. Речь идёт о борьбе с нехваткой кадров, повышении зарплат и закупке нового оборудования. Также власти приступают к разработке соответствующего проекта при поддержке экспертов Минздрава.

Да будет снег!

19 декабря Белгородскую область накроет метель. По прогнозам синоптиков, в регионе будет облачно. Ночью ожидается небольшой, а в некоторых районах умеренный снег. Днём непогода усилится — начнётся сильный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Его порывы могут достигнуть 15–20 м/с. Ночью температура воздуха ночью опустится до -6 градусов мороза. Днём будет теплее — от -4˚С до +1˚С.

Материалы по теме
За музеем-диорамой в Белгороде может появиться искусственный туман и водопадыВ Белгородской области будут бороться с профессиональным выгоранием медиковБелгородскую область накроет метель
#Новости#Музей-диорама#Итоги#Концепция#Метель#Гладков#Синоптики#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46