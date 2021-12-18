Скандал в школе, Зубарева в Курске и возвращение Голикова в мэрию: итоги недели

Posted 18 декабря 2021, 08:00
Published 18 декабря 2021, 08:00
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
16 декабря в администрации Белгорода объявили об очередном назначении. Заместителем мэра по строительству стал Василий Голиков. В его ведении будут градостроительные проекты, программы развития инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, строительство и ремонт капитальных объектов.
Для Голикова это не новое место работы. Ранее он возглавлял городской департамент строительства и архитектуры. С 2019 года занимал должность первого заместителя главы администрации.
В отставку его отправили после критики Вячеслава Гладкова на одном из оперативных совещаний. Тогда ещё врио губернатора не понравилась работа мэрии по благоустройству и уборке.
Возвращение Голикова не единственное кадровое решение в горадминистрации на этой неделе. Руководителем аппарата мэрии назначили Наталью Бодякову, которая ранее работала в жилищном управлении. Аварийную службу Белгорода возглавил бывший директор филиала ОАО «Газпром газораспределение» в Строителе Сергей Власов.
Отметим, что изменения были и в других структурах, не только в мэрии. Белгородскую ипотечную корпорацию и региональный Фонд поддержки ИЖС возглавил Александр Коваленко, а гендиректором ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и АО «Газпром газораспределение Белгород» назначили Александра Сергиенко.
13 декабря ученикам нескольких школ Белгорода раздали согласия на вакцинацию препаратом «Спутник М». Подписать бумаги должны были их родители.
Глава регионального депздрава Андрей Иконников заявил, что ведомство к этой инициативе отношения не имеет. В школах раздали письменные согласия для того, чтобы понять, сколько подростков планирует сделать прививку. Иконников напомнил, что вакцинация добровольная и что никаких последствий за отказ не будет.
Самой вакцины в регионе ещё нет. По предварительным данным, появиться она может в конце декабря.
На очередном заседании архитектурно-градостроительного совета представили проект строительства жилья рядом с Ботаническим садом НИУ «БелГУ» в Юго-Западном микрорайоне. Предполагалось, что дом будет в зелёной зоне.
Проект в итоге отклонили. Более того, губернатор Вячеслав Гладков попросил больше не разрабатывать проекты строительства жилья возле парков.
В качестве плохого примера глава региона неожиданно привёл Центральный парк. По словам Гладкова, ему неприятно видеть плотную жилую застройку прямо у границ рекреационной зоны.
Учитель школы № 34 в Белгороде подала иск на образовательное учреждение. Суд подтвердил, что педагога незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности, и постановил выплатить ей 5 тыс. рублей компенсации морального вреда. Деньги преподавателю почему-то решили выдать из средств, которые родители учеников сдавали на ремонт школы.
В пресс-службе мэрии ИА «Бел.Ру» объяснили, что уведомление, которое получила педагог, составили некорректно, по этому факту должны были провести служебную проверку.
Спустя время стало известно, что от учителей школы в срочном порядке потребовали протоколы родительских собраний от марта, сентября и декабря, в которых якобы были подписи родителей за расходование их пожертвований. Некоторые источники утверждали, что составили их задним числом. Директор школы от комментариев отказалась.
В городской администрации прокомментировали, что документы действительно запросили в рамках служебной проверки. Завершиться она должна 17 декабря.
Бывшая заместитель губернатора, курировавшая социальный блок, а до этого — глава департамента здравоохранения Белгородской области Наталия Зубарева нашла новое место работы. Она перешла в правительство Курской области: чиновница будет старшим советником, займётся она проектами в сфере образования. О назначении губернатор соседнего региона Роман Старовойт сообщил 14 декабря.
Интересно, что в тот же день в Октябрьском районном суде Белгорода завершился спор по квартире на улице Костюкова, которую Наталия Зубарева в 2016 году получила по договору найма служебного жилья и которая уже в 2020-м досталась в собственность её сыну Семёну по договору приватизации.
Оказалось, что жильё приняли в госсобственность, глава региона подписал соответствующий документ. Квартиру включили в специализированный жилищный фонд служебного назначения. Прокуратура в итоге от иска отказалась.
Куряне тем временем, судя по комментариям в соцсетях, остались не очень довольны новым назначением. За бывшую белгородскую чиновницу заступился депутат курского заксобрания Максим Васильев. Он призвал жителей региона прекратить травлю и вспомнить о заслугах Наталии Зубаревой за то время, пока она работала в Белгородской области.