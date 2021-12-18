Скандал в школе, Зубарева в Курске и возвращение Голикова в мэрию: итоги недели

Глава регионального депздрава Андрей Иконников заявил, что ведомство к этой инициативе отношения не имеет. В школах раздали письменные согласия для того, чтобы понять, сколько подростков планирует сделать прививку. Иконников напомнил, что вакцинация добровольная и что никаких последствий за отказ не будет.