Белгородского полицейского уволили за подписку на YouTube-канал Навального

По такой же схеме работали и в случае увольнения белгородского силовика. Владимира (имя изменено) вызвали в дежурную часть в субботу, 11 декабря. Там ему сообщили, что под него «копает» УСБ. При этом сам правоохранитель уверен, что закон не нарушал. Тогда ему дали понять, что причиной увольнения стали подписки на YouTube-канал Алексея Навального.