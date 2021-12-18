Белгородского полицейского уволили за подписку на YouTube-канал Навального

По данным издания, с конца октября в МВД увольняют полицейских, которые подписаны на оппозиционные паблики или которые смотрели и ставили лайки под видео организаций, признанных на территории России экстремистскими.
Свои истории рассказали 14 человек, среди них один сотрудник управления МВД по Белгородской области. Правоохранителей просят писать рапорты об увольнении по собственному желанию, а если поступает отказ, намекают на увольнение по статье. При этом списки людей, попавших в немилость, якобы приходят из Москвы.
Во всех случаях схема увольнения одинаковая — силовиков вызывают к начальству, где объявляют, что нужно написать рапорт. К некоторым специально приезжали сотрудники УСБ из региональных управлений.
По такой же схеме работали и в случае увольнения белгородского силовика. Владимира (имя изменено) вызвали в дежурную часть в субботу, 11 декабря. Там ему сообщили, что под него «копает» УСБ. При этом сам правоохранитель уверен, что закон не нарушал. Тогда ему дали понять, что причиной увольнения стали подписки на YouTube-канал Алексея Навального.
Тогда Владимир вспомнил, что посмотрел ролик про недвижимость первого лица страны и в переписке с друзьями высказал сожаления в отношении Навального.
Чтобы подтвердить или опровергнуть данную информацию, журналисты ИА «Бел.Ру» обратились за комментарием в региональное управление МВД. В ведомстве попросили направить официальный запрос.
* Признан иноагентом на территории России