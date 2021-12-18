Белгородский кирпичный завод оштрафовали на 362 тысячи рублей

Ведомство выявило нарушения со стороны завода «Красная Гвардия», который производит кирпич в Бирюче. Компания нарушала требования природоохранного законодательства.
В число нарушений вошло складирование отходов вне мест накопления, нарушения при организации мест временного накопления отходов. Кроме того, компания превысила предельно допустимые выбросы в атмосферу.
Руководство предприятия привлекли к административной ответственности по нескольким статьям. Общая сумма штрафа составила 362 тыс. рублей. На текущий момент некоторые нарушения частично устранили.