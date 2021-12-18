Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский кирпичный завод оштрафовали на 362 тысячи рублей

18 декабря 2021, 05:12
Фото: Бел.Ру
Предприятие по производству кирпича нарушило природоохранное законодательство. За нарушение компания выплатит 362 тыс. рублей. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Ведомство выявило нарушения со стороны завода «Красная Гвардия», который производит кирпич в Бирюче. Компания нарушала требования природоохранного законодательства.

В число нарушений вошло складирование отходов вне мест накопления, нарушения при организации мест временного накопления отходов. Кроме того, компания превысила предельно допустимые выбросы в атмосферу.

Руководство предприятия привлекли к административной ответственности по нескольким статьям. Общая сумма штрафа составила 362 тыс. рублей. На текущий момент некоторые нарушения частично устранили.

Материалы по теме
Завод премиксов № 1 в Белгородской области заплатит крупный штраф за опасные отходы в черте городаВ Белгородской области за серьёзные нарушения природоохранных законов на завод наложили крупные штрафыСтарооскольский завод «Люкс» заплатит 9,5 млн рублей за просрочку выплаты штрафа
#Новости#Штраф#Охрана природы#Кирпичный завод#Росприроднадзор#Экономика
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46