Белгородские депутаты попросили увеличить размер выплат по уходу за инвалидами

По официальным данным белгородской облдумы, на компенсационную выплату по уходу в Белгородской области претендуют 48 787 человек. Из них 43 832 человека — по уходу за пожилыми людьми старше 80 лет. А вот соблюсти выполнения всех правил для назначения выплат не смогла треть из них.