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Белгородские депутаты попросили увеличить размер выплат по уходу за инвалидами

18 декабря 2021, 08:18
Фото: pixabay.com
На сегодняшний день сумма ежемесячных выплат людям, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, составляет 1200 рублей. Норматив утвердили ещё в 2008 году. Депутаты белгородской облдумы просят увеличить размер данного пособия.

По мнению местных депутатов, государство должно увеличить размер ежемесячных выплат людям, которые заботятся о престарелых родственниках или инвалидах. С такой инициативой они обратились к правительству РФ.

В настоящее время выплаты положены неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. Сумма пособия составляет 1200 рублей. С 2008 года она не увеличивалась.

Также белгородские избранники народа попросили предоставить право работающим родственникам нетрудоспособных граждан получать компенсацию. Авторами обращения стали депутаты Елена Бондаренко и Эдуард Журналёв.

По официальным данным белгородской облдумы, на компенсационную выплату по уходу в Белгородской области претендуют 48 787 человек. Из них 43 832 человека — по уходу за пожилыми людьми старше 80 лет. А вот соблюсти выполнения всех правил для назначения выплат не смогла треть из них.

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