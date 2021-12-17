Журналисты рассказали об элитных авто и бизнесе семьи бывшего белгородского прокурора

Вместе с тем с 2018-го Оксана декларировала по 10,5 млн рублей дохода в год, хотя до этого сообщала о доходе не более 600 тыс. рублей. Известно, что ранее она работала в фитнес-клубе World Сlass: им, как оказалось, управляет компания «Фитнес Групп», которая принадлежит отцу Сергея Белоковаленко — Игорю Белоковаленко.