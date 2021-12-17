Журналисты рассказали об элитных авто и бизнесе семьи бывшего белгородского прокурора

Posted 17 декабря 2021, 12:18
Published 17 декабря 2021, 12:18
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
Сергей Белоковаленко в августе 2021 года оставил должность прокурора Белгородского района. Покинул ведомство он по собственному желанию по выслуге лет.
Источники издания утверждали, что бывшего прокурора не раз видели на дорогостоящих автомобилях и их он часто менял. При этом в декларации о доходах Белоковаленко не указано, что в его собственности были машины.
У его бывшей жены Оксаны (сообщается, что супруги развелись), судя по документу, до прошлого года тоже не было в собственности автомобилей. В 2020-м она задекларировала BMW.
Вместе с тем с 2018-го Оксана декларировала по 10,5 млн рублей дохода в год, хотя до этого сообщала о доходе не более 600 тыс. рублей. Известно, что ранее она работала в фитнес-клубе World Сlass: им, как оказалось, управляет компания «Фитнес Групп», которая принадлежит отцу Сергея Белоковаленко — Игорю Белоковаленко.
Игорь Белоковаленко являлся одним из приближённых людей к бывшему губернатору Белгородской области Евгению Савченко. Семьи Савченко и Белоковаленко были связаны совместной недвижимостью и бизнесом. Известно, например, об участках в центре Белгорода, на которых расположены СТО и заправка: они находились в собственности Игоря Белоковаленко и Ольги Савченко. Частью ТЦ «Славянский» тоже владеет отец бывшего прокурора.
Как установили журналисты, у Игоря Белоковаленко есть участок на улице Академической, который он делит с супругой председателя правления «Белгородсоцбанка» Валентиной Незнамовой и предпринимателем Александром Сухаревым.
Вместе с тем, судя по декларации бывшего прокурора Сергея Белоковаленко, у него самого за время службы в ведомстве была только квартира в пользовании, никакой недвижимости в собственности не имелось.
Сергей Белоковаленко ответил изданию, что все ограничения и запреты соблюдал, что сведения о доходах, расходах и имуществе прокуратура проверяла и что по итогам таких проверок нарушений не выявили.
Отметим, что брат Сергея Белоковаленко — Леонид Белоковаленко ранее руководил региональными Центром экологической безопасности и Фондом содействия реформированию ЖКХ. Пост он покинул в августе 2021 года по состоянию здоровья.