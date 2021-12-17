В горбольнице № 2 Белгорода от ковид-пациентов освободили ещё 150 коек

О состоянии коечного фонда рассказал глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников во время брифинга по коронавирусу 17 декабря. Всего в регионе развёрнута 2021 койка. Пациентов, которым необходимо стационарное лечение от коронавируса, принимают в корпусе горбольницы № 2 в районе остановки «Стадион».
Сократили ещё 150 коек в горбольнице № 2. То есть полностью вывели койки из площадки № 1 на Губкина, 50.Андрей Иконников
Напомним, что ранее от ковид-коек освободили терапевтический корпус горбольницы № 2. Корпус работает в общесоматическом профиле с 26 ноября. Помимо этого, перестали принимать ковид-пациентов хирургический корпус Шебекинской ЦРБ и инфекционное отделение Чернянской ЦРБ.
Стоит отметить, что по состоянию на 17 декабря лечение в стационарах проходят 1718 жителей региона, в том числе 69 на ИВЛ. На амбулаторном лечении сейчас находятся 8136 человек.