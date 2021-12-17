В Белгороде работник автосервиса украл из авто клиента деньги и технику

В отдел полиции обратился 29-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что из его машины пропали 34 тыс. рублей, телефон и монитор. Он обнаружил пропажу, когда забрал авто из ремонта.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний сотрудник автосервиса. Как удалось установить оперативникам, злоумышленник дождался удобного момента, когда поблизости никого не было. Он залез в машину клиента и похитил имущество.
Общая сумма ущерба составила 50 тыс. рублей. Сразу после кражи сотрудник СТО решил уйти на больничный. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.