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В Белгороде работник автосервиса украл из авто клиента деньги и технику

17 декабря 2021, 20:36
Фото: Бел.Ру
Мужчина проник в автомобиль клиента и похитил имущество, пока никто не видел, и сразу после случившегося взял больничный. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратился 29-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что из его машины пропали 34 тыс. рублей, телефон и монитор. Он обнаружил пропажу, когда забрал авто из ремонта.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний сотрудник автосервиса. Как удалось установить оперативникам, злоумышленник дождался удобного момента, когда поблизости никого не было. Он залез в машину клиента и похитил имущество.

Общая сумма ущерба составила 50 тыс. рублей. Сразу после кражи сотрудник СТО решил уйти на больничный. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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