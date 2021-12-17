В Белгороде работник автосервиса украл из авто клиента деньги и технику

Мужчина проник в автомобиль клиента и похитил имущество, пока никто не видел, и сразу после случившегося взял больничный. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратился 29-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что из его машины пропали 34 тыс. рублей, телефон и монитор. Он обнаружил пропажу, когда забрал авто из ремонта. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний сотрудник автосервиса. Как удалось установить оперативникам, злоумышленник дождался удобного момента, когда поблизости никого не было. Он залез в машину клиента и похитил имущество. Общая сумма ущерба составила 50 тыс. рублей. Сразу после кражи сотрудник СТО решил уйти на больничный. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Материалы по теме Работник белгородского СТО прокатился на ремонтируемой машине на пять лет В Белгороде угнавший иномарку клиента работник СТО попал в аварию