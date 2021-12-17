В Белгороде открываются ёлочные базары: фото

Как сообщили в пресс-службе регионального управления лесами, с 15 декабря ёлочные базары организовали и на площадках лесничеств и лесхозов Белгородской области. Там белгородцы могут купить местные сосны от 400 рублей (в зависимости от сорта), а также ёлки в горшках от 450 рублей (в зависимости от возраста). В ведомстве отметили, что на продажу выставили деревья, полученные в ходе плановых рубок. Адреса ёлочных базаров указаны на картинке ниже.