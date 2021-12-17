В Белгороде открываются ёлочные базары: фото

17 декабря в Белгороде начали открываться ёлочные базары. Они должны заработать в 39 точках областного центра. Ёлочные базары, согласно утверждённому списку, расположены в разных частях города.
Один из ёлочных базаров уже открылся в центре Белгорода.
Напомним, что в 2020 году ёлочные базары в городе открыли 18 декабря. Тогда организовали 37 точек для продажи.
В Белгородской области ёлочные базары открылись ещё раньше — 15 декабря. Всего в регионе должны работать 153 торговые площадки.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления лесами, с 15 декабря ёлочные базары организовали и на площадках лесничеств и лесхозов Белгородской области. Там белгородцы могут купить местные сосны от 400 рублей (в зависимости от сорта), а также ёлки в горшках от 450 рублей (в зависимости от возраста). В ведомстве отметили, что на продажу выставили деревья, полученные в ходе плановых рубок. Адреса ёлочных базаров указаны на картинке ниже.