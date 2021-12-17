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В Белгороде открываются ёлочные базары: фото

17 декабря 2021, 12:51
Фото: ИА «Бел.Ру»
Площадки начали работу сегодня, 17 декабря. Как ранее сообщили в пресс-службе мэрии, продавать новогодние деревья будут на 39 площадках.

17 декабря в Белгороде начали открываться ёлочные базары. Они должны заработать в 39 точках областного центра. Ёлочные базары, согласно утверждённому списку, расположены в разных частях города.

Фото: телеграм-канал мэрии Белгорода

Один из ёлочных базаров уже открылся в центре Белгорода.

Напомним, что в 2020 году ёлочные базары в городе открыли 18 декабря. Тогда организовали 37 точек для продажи.

В Белгородской области ёлочные базары открылись ещё раньше — 15 декабря. Всего в регионе должны работать 153 торговые площадки.

Фото: группа мэрии Белгорода во «ВКонтакте»

Как сообщили в пресс-службе регионального управления лесами, с 15 декабря ёлочные базары организовали и на площадках лесничеств и лесхозов Белгородской области. Там белгородцы могут купить местные сосны от 400 рублей (в зависимости от сорта), а также ёлки в горшках от 450 рублей (в зависимости от возраста). В ведомстве отметили, что на продажу выставили деревья, полученные в ходе плановых рубок. Адреса ёлочных базаров указаны на картинке ниже.

Фото: сайт управления лесами Белгородской области

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