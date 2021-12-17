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Posted 17 декабря 2021, 07:39

Published 17 декабря 2021, 07:39

Modified 1 декабря, 08:46

Updated 1 декабря, 08:46

С учителей школы № 34 Белгорода потребовали протоколы родительских собраний

17 декабря 2021, 07:39
Сюжет
Образование
Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород № 1». Директор учреждения комментировать ситуацию отказалась.

Сотрудники школы № 34 сообщили изданию, что в учреждении, где началась служебная проверка управления образования, с педагогов школы срочно потребовали протоколы родительских собраний от марта, сентября и декабря этого года. В документах якобы стоят подписи родителей за расходование их пожертвований. По сведениям «Б1», все протоколы составляют задним числом.

Журналист «Бел.Ру» позвонил директору школы № 34 Яне Зотовой, но от комментария она отказалась. Также мы попросили комментарий у мэрии Белгорода.

Напомним, история началась с того, что учителя изо школы № 34 Татьяну Белых обвинили в том, что она использовала с детьми на уроках токсичный клей и не отпускала детей в туалет. При проверке эта информация не подтвердилась. Учитель подала в суд иск с требованием возместить моральный вред.

Позже учитель опубликовала в соцсетях документ за подписью директора, в котором сообщалось, что положенные по решению суда деньги ей выплатят из средств, которые собрали с родителей учеников на ремонт.

По этой информации мэрия начала служебную проверку.

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