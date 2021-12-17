С учителей школы № 34 Белгорода потребовали протоколы родительских собраний

Posted 17 декабря 2021, 07:39
Published 17 декабря 2021, 07:39
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
Сотрудники школы № 34 сообщили изданию, что в учреждении, где началась служебная проверка управления образования, с педагогов школы срочно потребовали протоколы родительских собраний от марта, сентября и декабря этого года. В документах якобы стоят подписи родителей за расходование их пожертвований. По сведениям «Б1», все протоколы составляют задним числом.
Журналист «Бел.Ру» позвонил директору школы № 34 Яне Зотовой, но от комментария она отказалась. Также мы попросили комментарий у мэрии Белгорода.
Напомним, история началась с того, что учителя изо школы № 34 Татьяну Белых обвинили в том, что она использовала с детьми на уроках токсичный клей и не отпускала детей в туалет. При проверке эта информация не подтвердилась. Учитель подала в суд иск с требованием возместить моральный вред.
Позже учитель опубликовала в соцсетях документ за подписью директора, в котором сообщалось, что положенные по решению суда деньги ей выплатят из средств, которые собрали с родителей учеников на ремонт.