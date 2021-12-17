С учителей школы № 34 Белгорода потребовали протоколы родительских собраний

Напомним, история началась с того, что учителя изо школы № 34 Татьяну Белых обвинили в том, что она использовала с детьми на уроках токсичный клей и не отпускала детей в туалет. При проверке эта информация не подтвердилась. Учитель подала в суд иск с требованием возместить моральный вред.