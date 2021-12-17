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Россияне получат январские выплаты до Нового года

17 декабря 2021, 11:20
Фото: Бел.Ру
Денежные выплаты уже заложены в бюджет. Январские пенсии, пособия, 13-ю зарплату и премии жители страны получат до новогодних праздников, сообщают «Новые известия».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что все полагающиеся выплаты россияне получат до Нового года. Речь идёт о пенсиях, зарплатах, премиях и пособиях, пишут в издании.

По словам Светланы Бессараб, все выплаты производятся перед праздниками. Авансовые платежи и зарплата выплачиваются дважды в месяц через равные промежутки. У многих россиян получение зарплаты совпадает с праздниками, поэтому в таких случаях выплаты произведут до Нового года. То же самое коснётся пенсий и пособий.

Кроме того, представитель Госдумы заявила о реализации социальных программ в регионах. Сообщается, что работодатели стремятся выдать новогодние подарки детям, помочь многодетным и малоимущим семьям и ветеранам. Также, помимо материальной помощи, у россиян есть возможность посетить бесплатные экскурсии и детские театры.

16 декабря СМИ сообщали о разработке нового законопроекта о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Согласно закону, их размер будет равен пенсии.

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#Новости#Новый год#Выплаты#Общество
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