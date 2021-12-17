Россияне получат январские выплаты до Нового года

По словам Светланы Бессараб, все выплаты производятся перед праздниками. Авансовые платежи и зарплата выплачиваются дважды в месяц через равные промежутки. У многих россиян получение зарплаты совпадает с праздниками, поэтому в таких случаях выплаты произведут до Нового года. То же самое коснётся пенсий и пособий.