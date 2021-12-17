Россияне получат январские выплаты до Нового года

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что все полагающиеся выплаты россияне получат до Нового года. Речь идёт о пенсиях, зарплатах, премиях и пособиях, пишут в издании.
По словам Светланы Бессараб, все выплаты производятся перед праздниками. Авансовые платежи и зарплата выплачиваются дважды в месяц через равные промежутки. У многих россиян получение зарплаты совпадает с праздниками, поэтому в таких случаях выплаты произведут до Нового года. То же самое коснётся пенсий и пособий.
Кроме того, представитель Госдумы заявила о реализации социальных программ в регионах. Сообщается, что работодатели стремятся выдать новогодние подарки детям, помочь многодетным и малоимущим семьям и ветеранам. Также, помимо материальной помощи, у россиян есть возможность посетить бесплатные экскурсии и детские театры.
16 декабря СМИ сообщали о разработке нового законопроекта о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Согласно закону, их размер будет равен пенсии.