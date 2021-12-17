Пьяный вологжанин привёз в Белгородскую область 5 кг наркотиков

Автоинспекторы задержали водителя с признаками опьянения за нарушение ПДД, однако выяснилось, что он перевозил 5 кг синтетических наркотиков в своей машине. Изначально вологжанин нарушил правила расположения автомобиля на дороге.
Как сообщают в ведомстве, на вид мужчина выглядел неопрятно, а на вопросы правоохранителей не мог дать вразумительного ответа. Кроме того, у него имелись признаки опьянения. Тогда инспекторы решили проверить авто задержанного, где удалось найти крупную партию наркотиков. Вещества мужчина планировал сбыть.
В отношении вологжанина возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Тем не менее наказание он понесёт не только за это. Против него составили протоколы на нарушение правил дорожного движения и отказ от медосвидетельствования.
Также выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.