Потанин: С января 2022 года «Норникель» повысит сотрудникам вознаграждение

По его словам, в планах руководства компании — реализация нескольких крупных проектов, для работы над которыми «Норникелю» потребуются высококлассные профессионалы своего дела. Кроме того, для успешной реализации задуманного необходимо, чтобы каждый из работников ощущал свою причастность к общему делу и работал на результат. Поэтому было принято решение в новом году увеличить трудовое вознаграждение. Потанин подчеркнул, что этот шаг также поможет сохранить конкурентоспособность «Норильского никеля» как работодателя.Об этом сообщают «Новые известия».
Отмечается, что руководство «Норникеля» индексирует заработную плату своим работникам ежегодно. В частности, в 2022 году на 10% и 20% больше будут получать 80% сотрудников. А еще компания ежегодно возмещает работникам и членам их семей расходы на проезд в отпуск, проводит пенсионную и жилищную программы. Для молодых специалистов действует программа профобучения, а с первого дня работы надбавка за работу в районах Крайнего Севера выплачивается по максимальной ставке.
В рамках проведенного исследования средняя зарплата в «Норникеле» считалась среди почти семидесяти тысяч сотрудников. По информации Росстата, средняя заработная плата по стране составляет 51 344 рубля. Таким образом, работники «Норникеля» получают ежемесячно порядка трех средних зарплат.
В свою очередь, аналитики компании PricewaterhouseCoopers (PwC) опросили руководителей трехсот российских компаний. Из них повышать зарплату своим работникам планирует только 1% работодателей. При этом самое масштабное повышение грядет в сфере металлургии, и это связано с ростом цен на металл. В частности, по сравнению с предыдущим годом они увеличились в полтора-два раза. И «Норникель», соответственно, также планирует уже с января 2022 года повысить оплату труда в среднем на 6,7%.