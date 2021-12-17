Потанин: С января 2022 года «Норникель» повысит сотрудникам вознаграждение

По его словам, в планах руководства компании — реализация нескольких крупных проектов, для работы над которыми «Норникелю» потребуются высококлассные профессионалы своего дела. Кроме того, для успешной реализации задуманного необходимо, чтобы каждый из работников ощущал свою причастность к общему делу и работал на результат. Поэтому было принято решение в новом году увеличить трудовое вознаграждение. Потанин подчеркнул, что этот шаг также поможет сохранить конкурентоспособность «Норильского никеля» как работодателя.Об этом сообщают «Новые известия».