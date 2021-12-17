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Подвергшимся воздействию радиации белгородцам окажут соцподдержку на 32 млн рублей

17 декабря 2021, 09:24
Фото: ИА «Бел.Ру»
Такую сумму в целом выделили бюджетам районов и горокругов. В постановлении регионального правительства указано, какие именно муниципалитеты и сколько получат денег.

Районы и горокруга Белгородской области получат субвенции на предоставление отдельных мер соцподдержки граждан, подвергшихся воздействую радиации. В документе указано, что в распределение между муниципалитетами внесли изменения.

Общий объём бюджетных ассигнований увеличился до 32 млн 944 тыс. 100 рублей. Эту сумму распределят между несколькими муниципалитетами.

Так, в Алексеевский горокруге направят 29,7 млн рублей, в Ровеньский район — 2,5 млн рублей. 157 тыс. рублей получит Красненский район, 148,8 тыс. рублей — Чернянский район. Для Белгорода выделят 31,3 тыс. рублей.

Наименьшие суммы направят в Красногвардейский (13,7 тыс. рублей) и Прохоровский районы (17,5 тыс. рублей). Также получателями субвенции значатся Белгородский, Борисовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский и Яковлевский горокруга.

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