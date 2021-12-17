Организацию АО «Гормаш» из-за нарушений оштрафовали на 290 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, сотрудники не ознакомились с локальными нормативными актами, к трудовым договорам не были подписаны дополнительные соглашения. Кроме этого, были нарушены порядок выдачи СИЗов работникам и периодичность контроля знаний требований охраны труда.