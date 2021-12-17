Организацию АО «Гормаш» из-за нарушений оштрафовали на 290 тысяч рублей

Прокуратура и региональная Госинспекция труда проверили АО «Гормаш» на предмет соблюдения трудового законодательства. Сотрудники ведомств обнаружили нарушения.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, сотрудники не ознакомились с локальными нормативными актами, к трудовым договорам не были подписаны дополнительные соглашения. Кроме этого, были нарушены порядок выдачи СИЗов работникам и периодичность контроля знаний требований охраны труда.
По итогам проверок против должностных лиц и юрлица завели административные дела по статьям за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ч. 1, 3–4 ст. 5.27 КоАП РФ).
Должностные лица оштрафованы на 45 тыс. рублей. Организации выписали штраф на 290 тыс. рублей. Гендиректору АО «Гормаш» внесли представление.