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Из детсада под Белгородом рабочие украли радиаторы отопления

17 декабря 2021, 07:37
Фото: ИА «Бел.Ру»
Происшествие случилось в детском саду в Разумном. В Белгородском районном суде уже вынесли наказание для двоих рабочих: одного из них лишили свободы.

В детсаду в посёлке Разумное рабочие во время уборки строительного мусора украли четыре радиатора отопления. Их подсудимые продали.

В суде двое мужчин согласились с обвинением в групповой краже. Одному подсудимому назначили исправительные работы. Второго же приговорили к лишению свободы: он не первый раз нарушает закон.

Приговор не вступил в силу.

Ранее в регионе двое мужчин обокрали неработающую водонапорную башню. В Белгороде уже судимый местный житель вынес из ресторана мойку и продал её на ближайшей остановке. В Старом Осколе мужчина украл в супермаркете 750 латунных кранов, а из парка в Валуйках молодой человек забрал урны.

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