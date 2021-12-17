Из детсада под Белгородом рабочие украли радиаторы отопления

Ранее в регионе двое мужчин обокрали неработающую водонапорную башню. В Белгороде уже судимый местный житель вынес из ресторана мойку и продал её на ближайшей остановке. В Старом Осколе мужчина украл в супермаркете 750 латунных кранов, а из парка в Валуйках молодой человек забрал урны.