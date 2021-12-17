Из детсада под Белгородом рабочие украли радиаторы отопления

В детсаду в посёлке Разумное рабочие во время уборки строительного мусора украли четыре радиатора отопления. Их подсудимые продали.
В суде двое мужчин согласились с обвинением в групповой краже. Одному подсудимому назначили исправительные работы. Второго же приговорили к лишению свободы: он не первый раз нарушает закон.
Приговор не вступил в силу.
Ранее в регионе двое мужчин обокрали неработающую водонапорную башню. В Белгороде уже судимый местный житель вынес из ресторана мойку и продал её на ближайшей остановке. В Старом Осколе мужчина украл в супермаркете 750 латунных кранов, а из парка в Валуйках молодой человек забрал урны.