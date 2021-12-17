Гендиректор «РТ-Инвест»: В РФ нужны стимулы для правильного обращения с ТКО

Также сейчас в России активно обсуждается необходимость внедрения расширенной ответственности производителей (РОП), в соответствии с которой производители и импортеры будут обязаны утилизировать упаковку или платить экологический сбор. По мнению Шипелова, России такие меры крайне необходимы, наряду с формированием ответственности потребителей за судьбу пластиковых изделий после их использования, потому что экология является общим делом. Он считает, что необходимо построить классическую систему стимулов, при которой удастся добиться эффективного результата. Кроме этого, штрафы, по словам эксперта, нужно вводить не для физических лиц, а для предпринимателей, которые отвозят ТКО в лес или другие неположенные места.