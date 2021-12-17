Гендиректор «РТ-Инвест»: В РФ нужны стимулы для правильного обращения с ТКО

По сообщению «Комсомольской правды», каждый год в России производят порядка семидесяти миллионов тонн твердых коммунальных отходов, которые вывозятся на переполненные мусорные полигоны. Андрей Шипелов считает, что в стране нужно создавать комплексные системы по обращению с ТКО, а не бояться их.
«Старт реформе был дан в 2019 году. К 2030 году мы должны добиться нулевого захоронения, а площадь свалок должна снизиться вдвое», — рассказал Шипелов.
Сегодня в стране развивается энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов. Такая система позволяет не только избавиться от мусора, но и получать энергию от его утилизации. По мнению эксперта, обеспечить полную материальную утилизацию отходов нельзя, так как остается порядка пятидесяти процентов «хвостов». Но их можно использовать для получения энергии в объеме, достаточном для обеспечения домов теплом и горячим водоснабжением.
Также сейчас в Подмосковье в особой экономической зоне «Каширский парк» осуществляется строительство нового предприятия по переработке полимеров. Завод оснастят передовым оборудованием. Он будет перерабатывать 100 тысяч тонн пластиковых бутылок, пакетов и полиэтилена низкого давления, из которых будут получать полимерные гранулы, которые впоследствии будут направлять производителям упаковки и других полимерных изделий.
По словам Шипелова, новое предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Эксперт выразил надежду, что с его помощью получится продлить срок жизни полимеров в три раза и использовать их для производства более качественной продукции.
Также сейчас в России активно обсуждается необходимость внедрения расширенной ответственности производителей (РОП), в соответствии с которой производители и импортеры будут обязаны утилизировать упаковку или платить экологический сбор. По мнению Шипелова, России такие меры крайне необходимы, наряду с формированием ответственности потребителей за судьбу пластиковых изделий после их использования, потому что экология является общим делом. Он считает, что необходимо построить классическую систему стимулов, при которой удастся добиться эффективного результата. Кроме этого, штрафы, по словам эксперта, нужно вводить не для физических лиц, а для предпринимателей, которые отвозят ТКО в лес или другие неположенные места.
Еще одним проектом, который активно развивает компания «РТ-Инвест», — фандоматы. Это специализированные экологические пункты, куда можно сдать отходы на переработку. Специалисты считают, что такой способ является самым чистым и экономически обоснованным для вовлечения сырья обратно в производство, так как упаковка не попадает в контейнеры для мусора и не сортируется на предприятиях по обработке отходов.
Предварительно до конца текущего года компания планирует установить в школах и общественных местах Московской области пятьсот фандоматов. Такая программа действует в Татарстане. По словам Шипелова, установка фандоматов должна производиться с учетом пожелания граждан, чтобы ими было удобно пользоваться. Только так можно будет добиться наибольшей эффективности.