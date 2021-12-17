«Единая Россия» вместе с Минпросвещения организовала I родительский форум

По сообщению министра просвещения Сергея Кравцова, капитальный ремонт школ, включенный в народную программу партии «Единая Россия», начинается по всей России в январе следующего года. Об этом информирует издание nashgorod.ru.
Кравцов отметил: на основании поручения главы государства, в 2022–2023 гг. требуется сделать капитальный ремонт в не менее чем трех тысячах общеобразовательных учреждений. Министр просвещения назвал такое количество беспрецедентным.
При этом, с одной стороны, нужно, чтобы подрядные предприятия выполнили работу качественно, а с другой — необходимо привлечь к контролю за проведением этой работы общественность, чтобы проект стал по максимуму открытым.
Кравцов также отметил: очень важен вопрос подвоза детей, чтобы не нарушался процесс образования. А при планировании дизайнерских решений принимать участие в их обсуждении должны школьники и педагоги.
Следить за ходом реализации программы капитального ремонта будут депутаты всех уровней от «Единой России», а также сенаторы. По заявлению координатора партпроекта «Новая школа», первого зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Алены Аршиновой, в Минпросвещения передадут список ответственных.
Она отметила: депутаты постоянно будут на связи непосредственно на территориях. Совместно с координаторами партийного проекта «Новая школа» и органами власти регионов они будут анализировать, как ведутся работы. По возможности за объектом будет осуществляться видеонаблюдение в режиме онлайн, сообщила Алена Аршинова.
Отвечать за подачу заявок на участие в программе капитального ремонта будут чиновники, которые этим профессионально занимаются, по словам Ольги Казаковой, главы Комитета Госдумы по просвещению, федерального координатора партпроекта «Культура малой Родины». Об этом она рассказала в процессе обсуждения.
Казакова также добавила, что не все общеобразовательные учреждения были готовы к тому, чтобы заполнять заявки правильно. «Когда мы с вами говорим о бюрократической нагрузке на учителей, мы полностью уверены, что в этой части в наших силах ее снизить. Мы просим Минпросвещения внимательно посмотреть на заявочную кампанию от регионов, в том числе в свете снижения ответственности учителей и повышения — чиновников», — сообщила она.
По информации сайта ER.ru, прозвучала также инициатива сформировать реестр учреждений образования с истекающим сроком гарантийного обслуживания для призыва к ответу недобросовестных подрядчиков. Среди прочих инициатив — привлечь родительские комитеты к составлению заявок еще до начала ремонта школ, а к оснащению в школах спортобъектов — членов профессионального спортивного сообщества.
«Хорошее материальное обеспечение школ — важная составляющая качественного образования. Согласно указанию президента страны Владимира Путина, регион получит деньги на ремонт школ. В ближайшие два года будут отреставрированы 23 школы. Кроме этого, планируется отремонтировать 50 школ и 10 детсадов», — рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Белгородской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Валентина Музыка.