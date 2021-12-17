«Единая Россия» вместе с Минпросвещения организовала I родительский форум

Казакова также добавила, что не все общеобразовательные учреждения были готовы к тому, чтобы заполнять заявки правильно. «Когда мы с вами говорим о бюрократической нагрузке на учителей, мы полностью уверены, что в этой части в наших силах ее снизить. Мы просим Минпросвещения внимательно посмотреть на заявочную кампанию от регионов, в том числе в свете снижения ответственности учителей и повышения — чиновников», — сообщила она.