Депутат из Курска заступился за Наталию Зубареву после критики жителей

Posted 17 декабря 2021, 14:25
Published 17 декабря 2021, 14:25
Modified 1 декабря, 08:16
Updated 1 декабря, 08:16
14 декабря стало известно, что бывшего вице-губернатора по социальному блоку Белгородской области Наталию Зубареву назначили на должность старшего советника главы Курской области. Уточнялось, что она будет курировать новые проекты в сфере образования.
После этой новости в соцсетях начали появляться гневные комментарии в адрес Зубаревой. Люди были недовольны назначением и всячески критиковали чиновницу, упоминая скандал с квартирой, которую она получила по договору найма и после приватизации передала сыну.
После скандала Зубарева ушла с поста, а затем вернула жильё в госсобственность.
Жёсткие комментарии спровоцировали депутата Курской областной думы Максима Васильева заступиться за Зубареву. Парламентарий опубликовал в своих соцсетях видео с призывом перестать писать плохие посты про Наталию Зубареву. Поведение курян он назвал «травлей».
Также Васильев вспомнил весь трудовой путь чиновницы, отметив, что она шла по карьерной лестнице долгие годы, чтобы занять место заместителя губернатора Белгородской области.
Может, была какая-то ошибка с этой квартирой, но преподаватель, отработавший больше 20 лет в этой системе, да ещё и не в столичном городе региона, должен получать квартиру от государства. Да и не только она, а, безусловно, все. Эта история с квартирой не может перечеркнуть заслуги человека. Максим Васильев
Депутат Васильев извинился перед Наталией Зубаревой «как курянин» и выразил надежду, что «они одумаются».
Опомнитесь и разберитесь, прежде чем писать эту грязь. Вы просто подумайте, какие ошибки в жизни совершали вы, а где вы оступились? Поставьте себя на место человека, который с открытым забралом приехал в регион, а вы её втаптываете в грязь! На себя посмотрите, комментаторы, на свою жизнь и на свои семьи, а потом пишите. Я убедительно прошу думать, прежде чем писать. Максим Васильев