Депутат из Курска заступился за Наталию Зубареву после критики жителей

Опомнитесь и разберитесь, прежде чем писать эту грязь. Вы просто подумайте, какие ошибки в жизни совершали вы, а где вы оступились? Поставьте себя на место человека, который с открытым забралом приехал в регион, а вы её втаптываете в грязь! На себя посмотрите, комментаторы, на свою жизнь и на свои семьи, а потом пишите. Я убедительно прошу думать, прежде чем писать. Максим Васильев