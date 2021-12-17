Бывшего начальника белгородского депздрава «выгоняют» из квартиры в Орле

Другая бывшая глава департамента здравоохранения — Наталия Зубарева, как ранее стало известно, перешла на работу в правительство Курской области. Он возглавляла ведомство с 2016 года по январь 2021 года: после её назначили замгубернатора по социальному блоку. Из белгородского правительства Зубареву уволили после того, как возник скандал с квартирой, которую получил её сын. На этой неделе спор по жилью завершился — прокуратура отказалась от иска, а суд это решение поддержал.