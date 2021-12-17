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Бывшего начальника белгородского депздрава «выгоняют» из квартиры в Орле

17 декабря 2021, 04:12
Фото: страница Ивана Залогина во «ВКонтакте»
В Орле проходит суд над бывшим руководителем регионального департамента здравоохранения Иваном Залогиным. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Защита Залогина предлагает отпустить его под залог из-за возникших проблем, сообщают Орелtimes.

Очередное заседание по делу прошло 16 декабря. Сторона защиты просила суд о том, чтобы выпустить бывшего главу депздрава Орловской области под залог или изменить адрес его нахождения. Сейчас экс-чиновник, напомним, находится под домашним арестом.

В суде сообщили о том, что Ивана Залогина «выгоняют» из квартиры, в которой он живёт в Орле. Кроме этого, заболела его жена, сейчас она находится в Белгороде.

Иван Залогин возглавлял орловский депздрав с 2018 по 2021 гг. В апреле стало известно о его задержании. Поводом для разбирательства стала ситуация с диализным центром «Нефрос-Калуга».

Против Залогина завели уголовные дела за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). В мае его уволили с поста главы депздрава Орловской области. В качестве меры пресечения бывшему чиновнику назначили домашний арест.

Отметим, что до переезда в Орловскую область Иван Залогин работал в Белгороде: в хирургическом отделении поликлиники № 1 первой горбольницы, в областной больнице. После перешёл в департамент здравоохранения Белгородской области. В 2011 году он занимал должность первого замначальника, а в 2012-м и вовсе возглавил ведомство. Начальником белгородского депздрава Залогин проработал по февраль 2015 года.

Другая бывшая глава департамента здравоохранения — Наталия Зубарева, как ранее стало известно, перешла на работу в правительство Курской области. Он возглавляла ведомство с 2016 года по январь 2021 года: после её назначили замгубернатора по социальному блоку. Из белгородского правительства Зубареву уволили после того, как возник скандал с квартирой, которую получил её сын. На этой неделе спор по жилью завершился — прокуратура отказалась от иска, а суд это решение поддержал.

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