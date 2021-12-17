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Более 1 млн белгородцев привились первым компонентом вакцины от ковида

17 декабря 2021, 08:53
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В регионе уменьшилось количество госпитализированных пациентов, что позволило вернуть некоторые корпуса больниц к штатному расписанию. Об этом сообщили в областном правительстве.

Более 1 млн жителей Белгородской области уже сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Сокращение числа тяжёлых случаев и госпитализаций позволило больничным корпусам возвращаться к работе в штатном режиме.

Как считают в правительстве региона, вакцинация стала одной из важнейших составляющих мер против распространения коронавируса. Сообщается, что за последнюю неделю наблюдается снижение не только заболеваемости в целом, но и тяжёлых случаев протекания болезни.

Меры позволили вернуть к плановой работе более 1,5 тыс. коек в стационарах региона. В горбольнице № 2 терапевтический корпус уже заработал в штатном режиме. С 20 декабря к обычному расписанию возвращают и хирургический корпус.

Напомним, в областном депздраве заявили, что 3,5% вакцинированных белгородцев заболели коронавирусом. 15% из них попали в стационары, а остальные лечились дома.

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#Новости#Вакцинация#Медицина
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