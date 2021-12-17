Белгородцы узнали историю прокурора и преодолели отметку в миллион вакцинированных

Новогодний транспорт
В Белгороде по маршруту № 15 курсирует праздничный автобус. На его окнах висят гирлянды, а рядом с валидатором стоит украшенная ёлка. Фотографии новогоднего автобуса белгородцы публикуют в соцсетях. Многие горожане отметили, что им не хватает праздничной музыки, которая играла в автобусах в прошлом году.
В 2020 году по городу ездил праздничный автобус по маршруту № 17. В автобусе тоже стояла украшенная ёлка, а на окнах видели светящиеся гирлянды.
Прокурорские машины и бизнес
Журналисты провели расследование о семье бывшего прокурора Белгородского района Сергея Белоковаленко. Он покинул свой пост по собственному желанию по выслуге лет. Утверждалось, что он ездил на дорогостоящих авто, однако в декларации о доходах не указано, что в его собственности были машины.
То же самое коснулось и его экс-супруги. Ранее у неё не было автомобиля в собственности, а в 2020 году она задекларировала BMW. Вместе с тем, задекларированный доход бывшей жены составил 10,5 млн рублей в год, хотя до этого она сообщала о сумме не более 600 тыс. рублей. Также было установлено, каким бизнесом владеет семья бывшего служителя закона — фитнес-клуб и доля в ТЦ.
Привившиеся белгородцы
Более 1 млн жителей региона сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. В Белгородской области уменьшилось количество госпитализированных, что позволило вернуть работу некоторых медицинских корпусов к штатному расписанию.
За последнюю неделю наблюдается снижение не только заболеваемости, но и тяжёлых случаев. Меры позволили вернуть к плановой работе более 1,5 тыс. коек в стационарах региона. В горбольнице № 2 в штатном режиме уже работает отделение терапии, а с 20 декабря к обычному режиму вернётся хирургический корпус.