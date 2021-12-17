Белгородцы узнали историю прокурора и преодолели отметку в миллион вакцинированных

То же самое коснулось и его экс-супруги. Ранее у неё не было автомобиля в собственности, а в 2020 году она задекларировала BMW. Вместе с тем, задекларированный доход бывшей жены составил 10,5 млн рублей в год, хотя до этого она сообщала о сумме не более 600 тыс. рублей. Также было установлено, каким бизнесом владеет семья бывшего служителя закона — фитнес-клуб и доля в ТЦ.