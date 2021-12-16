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В Белгороде вновь проведут «День счастливой собаки»

16 декабря 2021, 06:44
Фото: ИА «Бел.Ру»
Горожане могут помочь четвероногим и принести для них корм, крупы и необходимые препараты, сообщили в пресс-службе мэрии. Собранные на акции 18 декабря подарки передадут в пансионат для бездомных животных и на домашние передержки.

Волонтёры проекта «Пойдём домой!» в очередной раз проведут в Белгороде «День счастливой собаки». От горожан примут сухие корма и консервы для собак, гречку, рис и гречневый продел, препараты от глистов, блох и клещей.

Всё это можно принести на площадку за остановкой «Стадион» (в сторону Центрального рынка) в субботу, 18 декабря. Волонтёры здесь будут работать с 11:00 до 14:00.

Собранные для животных подарки направят в пансионат для бездомных животных и на домашние передержки.

Ещё одно связанное с собаками мероприятие состоится в Белгороде 19 декабря. В Центральном парке проведут соревнования «Хаски-Trail», начало — в 12:00.

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