В Белгороде вновь проведут «День счастливой собаки»

Горожане могут помочь четвероногим и принести для них корм, крупы и необходимые препараты, сообщили в пресс-службе мэрии. Собранные на акции 18 декабря подарки передадут в пансионат для бездомных животных и на домашние передержки.

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