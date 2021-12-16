В 2021 году в пожарах погибли 63 жителя Белгородской области

По состоянию на 15 декабря в Белгородской области произошло 2717 пожаров, в которых погибли 63 человека. По словам Потапова, в текущем году удалось избежать гибели детей. Всего из пожаров спасли 62 человека, эвакуировали 2267 человек.
Большую часть возгораний составляют ландшафтные пожары (1016 случаев), ещё 748 пожаров зафиксировано в жилом комплексе и 187 возгораний транспортных средств.
Причины пожаров: неосторожное обращение с огнём — 1416 пожаров, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 441 случай и поджог — 348 случаев.Сергей Потапов
В Белгороде за год произошёл 321 пожар. Погибли три человека. Травмы получили четыре человека. Прямой материальный ущерб причинён в размере более 61 млн рублей.
Напомним, что 15 декабря утром в селе Подсереднее загорелся жилой дом. Хозяина дома нашли мёртвым. Предполагаемой причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Аналогичный случай в тот же день произошёл вечером в Старом Осколе. Огонь в квартире уничтожил одну из комнат, а хозяина нашли без признаков жизни.