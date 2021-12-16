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В 2021 году в пожарах погибли 63 жителя Белгородской области

16 декабря 2021, 11:22
Фото: ИА "Бел.Ру"
Всего на территории региона произошло 2717 пожаров. Об этом рассказал во время пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.

По состоянию на 15 декабря в Белгородской области произошло 2717 пожаров, в которых погибли 63 человека. По словам Потапова, в текущем году удалось избежать гибели детей. Всего из пожаров спасли 62 человека, эвакуировали 2267 человек.

Большую часть возгораний составляют ландшафтные пожары (1016 случаев), ещё 748 пожаров зафиксировано в жилом комплексе и 187 возгораний транспортных средств.

Причины пожаров: неосторожное обращение с огнём — 1416 пожаров, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 441 случай и поджог — 348 случаев.Сергей Потапов

В Белгороде за год произошёл 321 пожар. Погибли три человека. Травмы получили четыре человека. Прямой материальный ущерб причинён в размере более 61 млн рублей.

Напомним, что 15 декабря утром в селе Подсереднее загорелся жилой дом. Хозяина дома нашли мёртвым. Предполагаемой причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Аналогичный случай в тот же день произошёл вечером в Старом Осколе. Огонь в квартире уничтожил одну из комнат, а хозяина нашли без признаков жизни.

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