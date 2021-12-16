Центр досуга и театр кукол не прошли проверку белгородских спасателей

В 2021 году новогодние утренники пройдут на 977 объектах региона общей вместимостью порядка 122 тыс. человек. Помимо этого, предусмотрено 21 общественное место для народных гуляний — 16 площадок и пять парков.
В отношении всех объектов проведено 443 проверки. В настоящее время на 10 объектах новогодних мероприятий с пребыванием детей имеются 50 нарушений.Сергей Потапов
По словам Потапова, нарушения зафиксировали в белгородском Центре досуга, государственном театре кукол, Центре культурного развития в Губкине, в детском саду и школе в Старооскольском горокруге, в школе и детском саду Шебекинского горокруга.
Пока мы не запрещаем проведение там мероприятий, понимая социальную значимость всего этого процесса. Предписания выписаны, руководители объектов занимаются устранением этих нарушений. Мы проводим внеплановые профилактические рейды, смотрим, как устраняются недостатки. Недостатки устраняются. Хотелось бы, чтобы к началу мероприятий они все были устранены.Сергей Потапов
Стоит отметить, что в 2021 году по решению правительства Белгородской области родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках при соблюдении ряда условий. Одним из них является 100%-ное письменное согласие родителей группы или класса на то, что утренник проводится с их присутствием. Также родителям перед праздником необходимо предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.