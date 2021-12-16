Центр досуга и театр кукол не прошли проверку белгородских спасателей

Стоит отметить, что в 2021 году по решению правительства Белгородской области родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках при соблюдении ряда условий. Одним из них является 100%-ное письменное согласие родителей группы или класса на то, что утренник проводится с их присутствием. Также родителям перед праздником необходимо предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.