Автоматизация и цифровые решения уже давно используются в АПК. Они позволяют строить более точные прогнозы, повышать производительность и минимизировать издержки. Эксперты отмечают, что пока в российском сельском хозяйстве использование «умных» технологий распределяется неравномерно. Лидерами цифровизации остаются крупные предприятия. Но рынок развивается, и все больше решений находится для средних и малых фермерских хозяйств.