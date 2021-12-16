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Posted 16 декабря 2021, 13:43

Published 16 декабря 2021, 13:43

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

От сохи до умной теплицы: как технологии меняют отечественный АПК

16 декабря 2021, 13:43
Фото: Пресс-служба АФК "Система"
Сельское хозяйство, несмотря на свою консервативность, идет по пути цифрового развития. Онлайн-платформы, приложения, системы мониторинга и планирования — все это берут на вооружение как агрохолдинги, так и фермерские хозяйства.

Оценили по достоинству

Агропромышленный комплекс — сфера с очень большими объемами различных данных. В растениеводстве, например, только для планирования одного процесса посева культур приходится учитывать десятки разных факторов: метеоусловия, качество почвы, дозы удобрений, состояние техники. И это не считая транспортировки продукции и заключения сделок.

Автоматизация и цифровые решения уже давно используются в АПК. Они позволяют строить более точные прогнозы, повышать производительность и минимизировать издержки. Эксперты отмечают, что пока в российском сельском хозяйстве использование «умных» технологий распределяется неравномерно. Лидерами цифровизации остаются крупные предприятия. Но рынок развивается, и все больше решений находится для средних и малых фермерских хозяйств.

 

Под крылом господдержки

От эффективности сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность страны, а также здоровье и качество жизни ее граждан. Ежегодно объемы господдержки достигают десятков миллиардов рублей. В ближайшие годы государство намерено усовершенствовать и цифровую составляющую аграрного сектора.

Об этом говорится в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, представленной в 2020 году. Программа рассчитана на 10 лет, и одна из ее ключевых задач — это создание единой платформы «Цифровое сельское хозяйство». С ее помощью аграрии смогут в электронном виде оформить льготные займы и субсидии.

Кроме того, программа предполагает более широкое внедрение информационных технологий:

  • спутниковые систем связи;
  • роботизированная техника: позволит дистанционно следить за объектом и даже собирать урожай;
  • цифровые двойники: платформы получают данные о различных параметрах объекта, например, о температуре, влажности, потребленной энергии, что позволяет следить за ситуацией, принимать точные решения;
  • сервисы для анализа данных.

Некоторые российские предприниматели уже используют перечисленные технологии. Как, например, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, инвестировавший в цифровизацию агрохолдинга «Степь». В настоящее время компания является лидером цифрового АПК.

 

Инвестиции в будущее

Ежегодно на повышение технологичности «Степи» направляют 100 млн рублей. Так, по заказу компании была создана электронная карта полей всех сельхозугодий компании. Это позволило сопоставить реальные границы с кадастровыми и выявить 11 тыс. неиспользуемых полей.

Также Евтушенков Владимир Петрович поддержал более широкое использование нейросети, которой «поручат» прогнозировать урожай.

Большую роль в «Степи» отводят роботизации, которая помогает агрономам не только оценить условия окружающей среды, но и отслеживать маршрут сельхозтехники, ухаживать за посевами.

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