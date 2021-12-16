Posted 16 декабря 2021, 13:43
Published 16 декабря 2021, 13:43
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Оценили по достоинству
Агропромышленный комплекс — сфера с очень большими объемами различных данных. В растениеводстве, например, только для планирования одного процесса посева культур приходится учитывать десятки разных факторов: метеоусловия, качество почвы, дозы удобрений, состояние техники. И это не считая транспортировки продукции и заключения сделок.
Автоматизация и цифровые решения уже давно используются в АПК. Они позволяют строить более точные прогнозы, повышать производительность и минимизировать издержки. Эксперты отмечают, что пока в российском сельском хозяйстве использование «умных» технологий распределяется неравномерно. Лидерами цифровизации остаются крупные предприятия. Но рынок развивается, и все больше решений находится для средних и малых фермерских хозяйств.
Под крылом господдержки
От эффективности сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность страны, а также здоровье и качество жизни ее граждан. Ежегодно объемы господдержки достигают десятков миллиардов рублей. В ближайшие годы государство намерено усовершенствовать и цифровую составляющую аграрного сектора.
Об этом говорится в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, представленной в 2020 году. Программа рассчитана на 10 лет, и одна из ее ключевых задач — это создание единой платформы «Цифровое сельское хозяйство». С ее помощью аграрии смогут в электронном виде оформить льготные займы и субсидии.
Кроме того, программа предполагает более широкое внедрение информационных технологий:
Некоторые российские предприниматели уже используют перечисленные технологии. Как, например, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, инвестировавший в цифровизацию агрохолдинга «Степь». В настоящее время компания является лидером цифрового АПК.
Инвестиции в будущее
Ежегодно на повышение технологичности «Степи» направляют 100 млн рублей. Так, по заказу компании была создана электронная карта полей всех сельхозугодий компании. Это позволило сопоставить реальные границы с кадастровыми и выявить 11 тыс. неиспользуемых полей.
Также Евтушенков Владимир Петрович поддержал более широкое использование нейросети, которой «поручат» прогнозировать урожай.
Большую роль в «Степи» отводят роботизации, которая помогает агрономам не только оценить условия окружающей среды, но и отслеживать маршрут сельхозтехники, ухаживать за посевами.