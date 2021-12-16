Новое меню для школьников в Белгороде оценили 1500 родителей

Новый стандарт питания составили в Московском госуниверситете пищевых производств. В примерные вариативные меню на завтрак входили пудинг, молочная геркулесовая каша и фрукты. На обед в качестве первого блюда предлагали включить щи, рассольник и борщ, на второе — картофельное пюре с рыбой, овощи с бифштексом, макароны с печенью.