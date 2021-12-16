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Posted 16 декабря 2021, 14:01

Published 16 декабря 2021, 14:01

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

Новое меню для школьников в Белгороде оценили 1500 родителей

16 декабря 2021, 14:01
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Школы
Дегустация и обсуждение заняли две недели. Большинство родителей дали положительную оценку новому стандарту, который разработали в столичном госуниверситете пищевых производств, сообщили в пресс-службе мэрии.

В 46 школах Белгорода состоялись дегустации и обсуждения нового меню для учеников. За две недели участие в мероприятиях приняли 1,5 тыс. родителей.

По словам первого вице-мэра Антона Иванова, большинство белгородцев дали положительную оценку новому меню. Сам он тоже участвовал в дегустации.

Новый стандарт питания составили в Московском госуниверситете пищевых производств. В примерные вариативные меню на завтрак входили пудинг, молочная геркулесовая каша и фрукты. На обед в качестве первого блюда предлагали включить щи, рассольник и борщ, на второе — картофельное пюре с рыбой, овощи с бифштексом, макароны с печенью.

Меню в школах региона постепенно будут обновлять уже со следующего года.

Как обстоят дела с рационом дошкольников, ИА «Бел.Ру» ранее рассказали в региональном правительстве.

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