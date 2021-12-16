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На социальную поддержку белгородцев власти выделят 17,5 млрд рублей

16 декабря 2021, 16:31
Фото: Бел.Ру
Услугами управления соцзащиты населения пользуется более 700 тысяч жителей Белгородской области.

По данным руководителя ведомства по социальной защите населения и труда Белгородской области Елены Батановой, весомую роль в региональном бюджете на 2022 год играет социальное направление. Так, для поддержки населения выделят более 17,5 млрд рублей, из которых 61% — деньги областного бюджета. Федеральное софинансирование превысит 6 млрд рублей. Добавятся к сумме и внебюджетные источники.

Получателей социальных услуг в Белгородской области насчитывается более 700 тысяч. Им доступны различные меры поддержки и льготы. Также ведомство помогает тем, кто находится на социальном обслуживании на дому и в стационарных учреждениях.

В целом отрасль социальной защиты населения достаточно мощная, отметила Батанова. Так, число подведомственных учреждений достигает сотни.

В этом году в регионе стартует пилотный проект по созданию долговременного ухода и сопровождения за людьми, которые в этом нуждаются. Финансирование программы составит более 70 млн рублей.

Также около 100 млн рублей пойдёт на адаптацию жилья для семей, в которых есть дети-инвалиды. Улучшить условия проживания чиновники намерены и многодетным семьям.

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