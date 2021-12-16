На социальную поддержку белгородцев власти выделят 17,5 млрд рублей

По данным руководителя ведомства по социальной защите населения и труда Белгородской области Елены Батановой, весомую роль в региональном бюджете на 2022 год играет социальное направление. Так, для поддержки населения выделят более 17,5 млрд рублей, из которых 61% — деньги областного бюджета. Федеральное софинансирование превысит 6 млрд рублей. Добавятся к сумме и внебюджетные источники.