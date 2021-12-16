Белгородской пивоварне грозит большой штраф и изъятие алкоголя

В преддверии Нового года правоохранители начали проверки точек реализации алкоголя и выявили ряд нарушений. В Губкине в пивоварне нашли неучтённое пиво, а в Белгороде в торговой точке было 437 литров алкоголя без маркировки. Об этом сообщает региональное УМВД.

Полицейские массово проверяют точки реализации алкоголя перед Новым годом. Оперативники выявили ряд нарушений. Всего с 1 по 9 декабря они изъяли более 96 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе рейдов обнаружили 2890 литров пива, неучтённого в системе ЕГАИС, более 1468 литров контрафактного крепкого алкоголя, а также 91 840 литров стеклоотмывающей жидкости с метиловым спиртом в составе. В Ивнянском районе, Шебекинском и Новооскольском городских округах возбудили уголовные дела за незаконную продажу и перевозку алкоголя без соответствующей лицензии. Проверили оперативники и частную пивоваренную компанию в Губкине. На предприятии также обнаружились нарушения. Нашлось 2100 литров пива, неучтённого в ЕГАИС. Компании грозит штраф в размере 200 тыс. рублей с последующей конфискацией алкоголя. Кроме того, в Белгороде выявили точку незаконного сбыта алкогольной продукции без маркировки. Против предприятия составили акт об административном правонарушении и изъяли более 437 литров алкоголя. Материалы по теме Белгородские правоохранители изъяли у семейной пары три тонны алкоголя В Белгороде магазин попался на продаже алкоголя подростку Белгородка продавала алкоголь с ацетоном