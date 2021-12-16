Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородской пивоварне грозит большой штраф и изъятие алкоголя

16 декабря 2021, 08:48
Фото: Бел.Ру
В преддверии Нового года правоохранители начали проверки точек реализации алкоголя и выявили ряд нарушений. В Губкине в пивоварне нашли неучтённое пиво, а в Белгороде в торговой точке было 437 литров алкоголя без маркировки. Об этом сообщает региональное УМВД.

Полицейские массово проверяют точки реализации алкоголя перед Новым годом. Оперативники выявили ряд нарушений. Всего с 1 по 9 декабря они изъяли более 96 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ходе рейдов обнаружили 2890 литров пива, неучтённого в системе ЕГАИС, более 1468 литров контрафактного крепкого алкоголя, а также 91 840 литров стеклоотмывающей жидкости с метиловым спиртом в составе. В Ивнянском районе, Шебекинском и Новооскольском городских округах возбудили уголовные дела за незаконную продажу и перевозку алкоголя без соответствующей лицензии.

Проверили оперативники и частную пивоваренную компанию в Губкине. На предприятии также обнаружились нарушения. Нашлось 2100 литров пива, неучтённого в ЕГАИС. Компании грозит штраф в размере 200 тыс. рублей с последующей конфискацией алкоголя.

Кроме того, в Белгороде выявили точку незаконного сбыта алкогольной продукции без маркировки. Против предприятия составили акт об административном правонарушении и изъяли более 437 литров алкоголя.

Материалы по теме
Белгородские правоохранители изъяли у семейной пары три тонны алкоголяВ Белгороде магазин попался на продаже алкоголя подросткуБелгородка продавала алкоголь с ацетоном
#Новости#Рейд#Алкоголь#Суррогатный алкоголь#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46